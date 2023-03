Il calcio che unisce: nasce la Rappresentativa Abruzzo Insieme

Il calcio che unisce e va oltre ogni tipo di confine: geografico, di colore, di razza.

É nato da qui il progetto della Rappresentativa Abruzzo Insieme, all’insegna dell’integrazione e di quei valori e principi che il campo da sempre esprime. Parte con questa prima selezione un percorso a più tappe, pensato dalla LND Abruzzo, e che condurrà alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, celebrata il 21 marzo.

Già lo scorso anno, proprio in occasione di questa ricorrenza, il Comitato Abruzzo aveva intrapreso una forte azione di sensibilizzazione, che quest’anno ha trasformato in una vera attività sul campo di gioco.

La Rappresentativa Abruzzo Insieme sarà composta da ragazzi comunitari ed extracomunitari del 2005/2006/2007, regolarmente tesserati nelle società che giocano nei campionati della LND Abruzzo e selezionati dai tecnici della LND Abruzzo Emidio Sabatelli e Pasquale Villa.

Il Comitato Regionale, attraverso il proprio Dipartimento Sociale, intende coinvolgere questi giovani in un progetto centrato sul messaggio di uguaglianza e fratellanza, già con un primo grande obiettivo: la gara amichevole con la compagine del Victoria Cross Ortona, mercoledì 22 marzo alle ore 16,00 presso lo Stadio Comunale di Ortona.

Per il presidente Concezio Memmo: “Sono le azioni concrete, quelle di forte sensibilizzazione o quelle fatte direttamente sul campo, che ci consentono di dare realmente il nostro contributo per celebrare questo genere di Giornate nel modo migliore. Lo scorso anno realizzammo un bellissimo video, dando voce ai ragazzi che giocano nelle nostre squadre. Quest’anno abbiamo fatto un passo in più verso la più grande delle integrazioni: abbiamo creato per loro una Rappresentativa. ‘Abruzzo Insieme’ raccoglie quei giovani calciatori che hanno il diritto di sentirsi parte e rappresentare l’Abruzzo a tutti gli effetti perché già ogni domenica dimostrano di essere abruzzesi”.

Per prepararsi a questa gara, i selezionatori Emidio Sabatelli e Pasquale Villa hanno convocato, al Centro Federale di Silvi per mercoledì prossimo 8 marzo alle ore 14.30, 51 ragazzi (provenienti da 36 società abruzzesi) per il primo raduno di selezione ed organizzazione della squadra che scenderà in campo il 22 marzo prossimo. I ragazzi sono originari di ben 14 diversi Paesi: Albania (15), Romania (9), Marocco (8), Macedonia, Kosovo, Ucraina (3), Nigeria, Senegal (2), Bulgaria, Filippine, Giappone, Tunisia, Afghanistan, Polonia (1).