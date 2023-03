Pista ciclabile e attraversamenti rialzati: primo tratto di viale Regina Margherita chiuso per quattro giorni

E' stato articolato in quattro fasi, che però richiederanno una temporanea limitazione alla circolazione delle auto, il completamento dei lavori lungo viale Regina Margherita, con la realizzazione della nuova pista ciclabile e degli attraversamenti pedonali rialzati, che garantiranno una maggiore sicurezza.

A partire dalla mezzanotte di lunedì 6 marzo e fino alle 24:00 del 10 la strada sarà interrotta al transito alla sosta e alla fermata (con rimozione obbligatoria) con le seguenti modalità: in una prima fase stop alle auto nel tratto che va dall'incrocio con via De Amicis fino a quello con via Mazzini. A seguire il tratto interessato dai lavori e quindi dallo stop alle auto sarà quello tra via Fedele Romani e via De Amicis, quindi di nuovo quello tra via De Amicis e via Mazzini. Infine sarà interdetto il tratto che va da via Mazzini a corso Umberto I.

Le deviazioni obbligatorie saranno segnalate sul posto e sarà cura dell'impresa consentire ai residenti l'accesso alle abitazioni attraverso appositi percorsi pedonali.