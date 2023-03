Pescara ripreso dalla Juve Stabia: All'Adriatico è 2-2

La terza avventura di Zdenek Zeman sulla panchina del Pescara comincia con un pareggio rimediato in casa contro la Juve Stabia (2-2). All'Adriatico non è bastata una doppietta di Facundo Lescano per portare a casa 3 punti che sarebbero stati importanti in ottica terzo posto, graduatoria raggiunta dal Foggia dopo aver vinto per 2-0 contro la Viterbese.

Non è stato un sabato molto positivo per il direttore di gara Zanotti, della sezione di Rimini, protagonista nell'interruzione continua del gioco ma specialmente per un gol annullato ai biancazzurri al 90' dopo un mischia all'interno dell'area di rigore delle “Vespe”.

Per quanto concerne la gara diverse novità nel Delfino del tecnico Zeman: 4-3-3 con il ritorno in campo di Plizzari dopo la squalifca di Cerignola ma soprattutto la novità essenziale è Palmiero nel ruolo di regista, dato che non giocava una gara intera dallo scorso 5 dicembre contro il Taranto. In avanti ci sono Merola, Desogus (non brillantissimo in campo) e Lescano.

La Juve Stabia del tecnico Pochesci si presenta con il 3-5-2. Nelle Vespe assenti per infortunio Dell’Orfanello, l'ex Mignanelli, Guarracino, Picardi ed Esposito. L'allenatore dei campani schiera un 3-5-2 con la linea difensiva formata da Cinaglia, Caldore, Vimercati mentre in avanti Pandolfi e Bentivegna.

Partono bene gli ospiti che sfiorano il vantaggio dopo soli 3 minuti di gioco, con il calcio di punizione calciato da Bentivegna sventato in corner dal portiere Plizzari. La gara non decolla con i biancazzurri che faticano nel creare occasioni nitide. Al 20' ancora pericolosi gli uomini di Pochesci: Boben e Brosco con si intendono, Altobelli dal limite dell'area di rigore calcia a giro sfiorando la traversa. Al 41' il Pescara passa a sorpresa in vantaggio: Deosgus serve in posizione regolare Luca Mora, l'ex centrocampista della SPAL entra in area di rigore servendo con un cross Lescano che di testa batte Russo depositando la sfera all'incrocio del primo palo: 1-0. Cinque minuti dopo gli abruzzesi sfiorano il raddoppio con una grandissima giocata di Merola a liberarsi della marcatura, l'attaccante però non finalizza tutto solo dinanzi Russo.

La ripresa si pare con il Pescara ancora in rete: grande giocata di Davide Merola che salta due giocatori ospiti per poi servire Lescano tutto solo davanti l'estremo portiere delle Vespe: 2-0. La squadra di Zeman non si ferma continuando ad attaccare, con Palmiero che dal limite dell'area sfiora il palo alla destra di Russo. Al 71' la Juve Stabia si riporta in gara: Pandolfi serve al limite dell'area Silipo, subentrato a Vimercati, e con il sinistro insacca all'incrocio del primo palo: 2-1. Passano due minuti ed il Pescara spreca clamorosamente il gol del possibile 3-1: Aloi mette un cross basso in area di rigore per Facundo Lescano che da zero metri sbaglia l'impossibile.

Sul ribaltamento la Juve Stabia pareggia i conti: Zigoni, anch'egli entrato dalla panchina al posto di Bentivegna, si libera della marcatura di Boben calciando prima su Plizzari poi sulla ribattuta deposita la sfera in porta: 2-2. All'82' i campani sfiorano il vantaggio con Paldolfi che scheggia la traversa. Al 90', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il Pescara trova la rete del 3-2, con il colpo di tacco di Merola annullato dal direttore di gara per presunto tocco con la mano. Cinque minuti dopo altra ripartenza dei campani, sempre con Paldolfi che calcia la sfera verso l'angolino basso del secondo palo.

Su questa azione termina la gara: il Pescara porta a casa un solo punto e domenica i ragazzi di Zeman faranno visita alla Gelbison (ore 14:30 allo stadio Guariglia di Agropoli)

TABELLINO

PESCARA-JUVE STABIA 2-2

MARCATORI: 41’, 46’ s.t Lescano (P), 71’ Silipo, 74’ Zigoni (JS)

PESCARA (4-3-3) Plizzari; Milani, Boben (75’ Mesik), Brosco, Cancellotti; Mora, Palmiero, Aloi; Merola, Desogus (75’ Cuppone), Lescano; All. Zeman

JUVE STABIA (3-5-2) Russo; Cinaglia, Caldore, Vimercati (64’ Silipo); Maggioni, Scaccabarozzi, Maselli, Altobelli, D’Agostino; Bentivegna (45’ s.t Zigoni), Pandolfi; All. Pochesci

AMMONITI: Boben, Palmiero, Cancellotti (P), Altobelli, Vemecati (JS)

ESPULSI: /

ARBITRO: Andre Zanotti della sezione di Rimini

ASSISTENTI: Caldirola di Milano e Singh di Macerata

IV UOMO: Pezzopane della sezione di L’Aquila

30° GIORNATA CAMPIOANTO SERIE C GIRONE C MESSINA-MONOPOLI 0-1 FOGGIA-VITERBESE 2-0 GIUGLIANO-TARANTO 0-0 MONTEROSI TUSCIA-LATINA 0-0 PESCARA-JUVE STABIA 2-2 PICERNO-CROTONE 1-1 CATANZARO-AVELLINO Ore 17:30 FIDELIS ANDRIA-GELBISON Ore 17:30 TURRIS-AUDACE CERIGNOLA Ore 20:30 VIRTUS FRANCAVILLA-POTENZA Domenica ore 14:30

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C CATANZARO* 78 CROTONE 65 FOGGIA 49 PESCARA 49 MONOPOLI 45 AUDACE CERIGNOLA* 45 PICERNO 44 JUVE STABIA 38 VIRTUS FRANCAVILLA* 38 GIUGLIANO 37 LATINA 37 AVELLINO* 36 TARANTO 36 POTENZA * 36 GELBISON* 35 MONTEROSI TUSCIA 31 MESSINA 29 TURRIS* 27 VITERBESE 25 FIDELIS ANDRIA* 21

*Una partita da giocare