Media francesi contro Verratti: "Bisogna rimandarlo a Pescara". Il club biancazzurro: "Noi non abbiamo nulla al contrario"

Dopo le polemiche dei media francesi nei confronti di Marco Verratti in merito all'eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League, la Pescara Calcio è intervenuta su Twitter. Il club biancazzurro ha ricondiviso sul proprio account la critica mossa dal giornalista Daniel Riolo del quotidiano Rmc Sport:

"Bisogna rimandarlo a Pescara, così può mangiare gli arrosticini, passeggiare in riva al mare e bere i suoi shot - la dura uscita in tv -. Non so nemmeno se potrebbe essere titolare nella squadra di mio figlio: è un giocatore da strada".