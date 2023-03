Gelbison-Pescara, Zeman: "Lavoriamo per arrivare ai play-off nella miglior condizione"

Consueta conferenza stampa alla viglia della partita per il tecnico del Pescara Zdenek Zeman. Domani i biancazzurri (ore 14:30) scenderanno in campo ad Agropoli contro la Gelbison, squadra attualmente al 15° posto in classifica a quota 35 punti. Per il tecnico boemo non ci sarà Cancellotti causa squalifica per somma di cartellini gialli. Queste le parole dell'allenatore in conferenza stampa:

"E' stata una settimana fatta abbastanza bene, cerchiamo di mettere le basi su quello che dovremmo fare in futuro. Penso ci sia grande disponibilità da parte dei giocatori e di questo sono contento.

Ho 6 attaccanti a disposizione, credo che rispetto alla Juve Stabia cambierò qualcosa. In questa squadra non ci sono titolari fissi, ho alternative in tutti i ruoli. Sulla sinistra ho sia Desogus che Kolaj che mi sta dando soddisfazioni, nel senso che sta facendo bene. Tre impegni in una settimana quanto può portare a cambiare le carte in tavola? "Vediamo dopo la prima partita che cosa succederà per la seconda e poi penseremo alla terza. Tra infortuni e vari acciacchi la squadra, in generale, sta bene anche se non ha la durata lunga poi vedremo in momento in momento. Non riesco a pianificare le cose.

Sto lavorando per arrivare ai play-off nella miglior condizione-ha detto Zeman- lavoriamo più per il futuro che per il presente. Attualmente cerco di conoscerli meglio per cercare di sistemare in modo che si capiscano. Sulla parte atletica lavoro sui concetti di gioco, che magari non conoscevano e cercano di applicarsi e finora lo hanno fatto in allenamento, poi la partita è un'altra cosa." Desogus come Caprari? "Ha qualcosa, tecnicamente è bravo. Nella prima gara ha fatto un po' da fermo, nel senso che cercava la palla nel suo piede ma io vorrei che si proponesse per riceverla.

Sui gradoni abbiamo fatto poco e niente-aggiunge il boemo- nel senso che per ora ci sono cose più importanti da fare. Lescano ha fatto due gol facendo molto bene ma bisognerà vedere, non è detto che segnando due gol giochi dal primo minuto. Lui deve sapere che fa parte del gruppo, bisogna lavorare cercando di migliorarsi. Ha fatto bene la prima gara, magari farà bene anche la seconda oppure se non sarà questa farà bene alla terza gara.

Cambio in difesa? "Potrebbe esserci un cambio, obbligato per Cancellotti (causa squalifica) mentre l'altro c'è la scelta. La Gelbison è una buona squadra, fanno pochi gol ma allo stesso ne prendono meno. Vuol dire che hanno una fase difensiva studiata e penso che giocano più sulla palla lunga e seguirla. Mesik e Vergani mi piacciono, è normale che no guardo il singolo ma la squadra, nell'aiutarsi, stare vicini e aiutarsi e penso che tutti e due sono disponibili.

Le critiche a Verratti? “A me sorprendono, in Francia è stato il miglior centrocampista per 10 anni. Sicuramente ha commesso un errore ma ci sono giocatori da 150 milioni che potevano recuperare il risultato e di certo non spettava a lui. Rivolerlo a Pescara? ”Si ma non più per noi ma per il calcio mondiale."