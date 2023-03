Messina-Pescara 1-0, Zeman: "Sono arrabbiato, non c'è riuscito nulla"

Un bruttissimo Pescara cade dinanza il Messina per 1-0. A decidere il match è stato Balde nella ripresa. Così il tecnico Zdenek Zeman, alla sua prima sconfitta dopo un pareggio con la Juve Stabia e la vittoria contro la Gelbison, ai microfoni di Rete8:

“E' stato un brutto Pescara, non c'è riuscito niente. Dovremmo essere una squadra basata sul gioco. Il nostro primo avversario era il vento, il secondo il campo ed il terzo il Messina. Sono arrabbiato perché non siamo riusciti a concludere e creare qualcosa. Per noi era difficile giocare così mentre per loro era molto più facile con palla lunga e ci hanno messo molte volte in difficoltà. Sul gol preso abbiamo perso male la palla."

Non abbiamo giocato e non ci siamo trovati sul campo. Non sono contento ma per c'è la scusa poi loro potevano fare meglio. I cambi dopo l'80'? "Speravo di riuscire a fare qualcosa. Noi giocavamo più nella loro metà campo mentre il Messina con qualche contropiede però non c'è riuscito niente, n'è un tiro e nemmeno un passaggio riuscito bene.

Partita da rinviare per il vento? “Le partite non si rinviano per il tempo, dovevamo adattarci alle condizioni e non ci siamo riusciti.”