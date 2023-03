Pescara, Zeman: "Contro la Turris mi aspetto che cambi l'atteggiamento"

Consueta conferenza stampa per il tecnico del Pescara Zdenek Zeman, alla vigilia della partita contro la Turris (ore 14:30 stadio Adriatico) dell'ex Riccardo Maniero.

Per il tecnico di Praga recuperati Kraja e Pellacani dall'infortunio, quest'ultimo dopo la rottura del crociato rimediata alla terza giornata nel riscaldamento prima della partita contro il Crotone. Torna Rafia dalla squalifica mentre Gozzi ancora out. Queste le parole di Zdenek Zeman in conferenza stampa:

"Abbiamo recupero Rafia dalla squalifica, Kraja è a disposizione assieme a Pellacani mentre Gozzi ancora no. Su Messina meglio non parlarne, quale alibi l'abbiamo ma non basta. Oltre al campo brutto ed il vento dovevamo essere più attenti sia con che senza palla.

Mi aspetto sempre il meglio, questa invece peggio. A parte le condizioni atmosferiche e del campo penso non ci sia riuscito niente anche se quello che proviamo lo facciamo senza vento e su campi buoni. Le altre gare precedenti? "La prima era più ordinata, la seconda peggio anche se abbiamo vinto, mentre la terza non si poteva guardare da entrambe le parti poi chi segna è bravo e noi non l'abbiamo fatto.

Nelle difficoltà non c'è mai stato un leader? "Per me non è così-aggiunge l'allenatore- poi leggo quello che scrivete. Penso che nel calcio il problema non sia la cattiveria ma il problema è essere coscienti di quello che si faccia. A Messina abbiamo indovinato poco. Mi aspetto che cambi l'atteggiamento e la voglia di fare. Voglio fare qualcosa e cercherò di farla, non sempre le cose riescono.

Quanto sono soddisfatto dei movimenti dei tempi nelle catene di destra e sinistra? "Ho cambiato spesso le catene ed è normale che i ragazzi abbiamo ancora problemi nel capire. Penso che si possa lavorare, si deve migliorare e si piò migliorare , perché i ragazzi singolarmente sono giocatori poi nei singoli si deve diventare squadra e su quello serve tempo.

Rafia dovrà osservare il digiuno per le tradizioni? “Per noi non è un problema, in tanti giocano mentre osservano le loro tradizioni. Ora non ho dubbi di formazioni, non vi dico la formazione perché come sempre devo prima riferirla ai giocatori. Se qualcuno non si sentirà di giocare cambierò ma oggi come oggi sono deciso nel fare la formazioni.

La Turris sarà una squadra agguerrita, in più è una squadra buona dove lo scorso hanno fa fatto bene. Maniero era un mio giocatore, forse troppo allegro per fare le cose sul serio, mentre la giocatore non ho mai discusso. Sono contento se gioca a questa età perché è importante per la squadra, in più qualche gol l'ha segnato.

L'attacco sta deludendo come movimenti? ”La qualità è buona ma non riusciamo ad esprimere quello che c'è. Penso che nelle ultime 16 partite 9 volte non ha fatto gol e sicuramente non è positivo e quindi dovremmo abituarci a cercarli. L'esultanza contro la Gelbison sul gol di Lescano? “Ho applaudito perché mi è piaciuto. Quando ci sono cose belle le riconosco e spero di farle spesso.”