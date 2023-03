Serie C: il Pescara batte la Turris e si riprendere il terzo posto

Vittoria netta quella del Pescara di Zeman. Allo stadio Adriatico il Delfino si impone per 3-1 contro la Turris grazie alle reti di Merola, Kolaj (il migliore della partita) e Vergani. Per la squadra ospite a segno nei minuti finali l'ex Frascatore.

Primi 45 minuti di gara bloccati sullo 0-0 con ghiotte occasioni sciupate dai padroni di casa. Nella ripresa la musica con i ragazzi di Zeman che sbloccano la partita al 53': bella azione di Rafia che riesce a servire in posizione regolare Merola. Passano 7 minuti ed i biancazzurri raddoppiano grazie a Kolaj (il migliore della gara) con un tiro all'angolino basso del primo palo. Al 76' ecco la rete che vale il 3-0 di Vergani, subentrato a Lescano, sempre grazie ad un assist di Rafia.

C'è tempo anche per la rete della gloria per la Turris con l'ex difensore Frascatore, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ad incornare il pallone con un colpo di testa. Con questo risultato il Pescara blinda il terzo posto anche grazie al k.o. del Foggia in casa del Cerignola (4-2).

Domenica prossima (ore 17:30) i biancazzurri faranno tappa a Catanzaro contro la squadra del pescarese Vivarini, neopromosso in Serie B dopo aver vinto all'Arechi di Salerno contro la Gelbison.

TABELLINO

PESCARA-TURRIS 3-1

MARCATORI: 53’ Merola, 60’ Kolaj, 76’ Vergani (P), 78’ Frascatore (T)

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Milani, Brosco, Mesik, Crescenzi; Rafia, Palmiero (78’ Mora), Kraja (71’ Aloi); Merola (78’ Cuppone), Lescano (71’ Vergani), Kolaj (71’ Desogus); All. Zeman

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Miceli, Boccia (71’Ercolano), Frascatore; Vitiello (71’ Giannone), Franco, Zampa, Guida, Rizzo; Maniero (71’ Longo), Guida, Leonetti (9’ Haodi); All. Fontana

AMMONITI: Rizzo, Miceli (T); Kraja, Palmiero (P)

ESPULSI: /

ARBITRO: Delrio della sezione di Reggio Emilia

ASSISTENTI: Grasso di Acireale e Piatti di Como

IV UOMO: Gagliardi di San Benedetto del Tronto

33° GIORNATA CAMPIONATO SERIE C GIRONE C AVELLINO-PICERNO 0-2 CROTONE-VITERBESE 3-2 GELBISON-CATANZARO 0-2 JUVE STABIA-LATINA 1-3 MONOPOLI-GIUGLIANO 1-3 MONTEROSI TUSCIA-FIDELIS ANDRIA 0-0 PESCARA-TURRIS 3-1 POTENZA-MESSINA 0-1 AUDACE CERIGNOLA-FOGGIA 4-2 TARANTO-VIRTUS FRANCAVILLA Ore 17:30

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C CATANZARO 86 CROTONE 70 PESCARA 55 PICERNO 53 FOGGIA 52 AUDACE CERIGNOLA 51 MONOPOLI 45 VIRTUS FRANCAVILLA* 43 LATINA 42 AVELLINO 42 JUVE STABIA 41 POTENZA 41 GIUGLIANO 40 TARANTO* 38 MESSINA 36 GELBISON 35 TURRIS 34 MONTEROSI TUSCIA 33 VITERBESE 26 FIDELIS ANDRIA 26

CATANZARO PROMOSSO IN SERIE B

*UNA PARTITA DA GIOCARE