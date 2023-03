Pescara-Turris 3-1, Zeman: "Sono soddisfatto, ma dobbiamo lavorare"

Queste le parole del tecnico del Pescara Zdenek Zeman in conferenza stampa dopo il successo della sua squadra contro la Turris (3-1):

“Penso abbiamo fatto abbastanza bene anche se c'è tanto da lavorare. Non sembra ma la Turris è una buona squadra. Voglio continuità e poi bisognerà lavorare di più come squadra. Rafia ha fatto funzionare tutto il centrocampo? ”Sì, in fase di costruzione è molto bravo mentre sulla fase difensiva dev'essere più aggressivo. Come giocatore ha delle qualità e sono contento che le metta a disposizione dei compagni. Noi vorremmo fare bene, per me la squadra ha possibilità di crescita e spero che Messina sia dimenticata, anche perché rispetto a mercoledì il vento non c'era.

La squadra sta dimostrando di voler vincere, all'inizio siamo stati aggressivi. Penso che nel primo tempo potevamo fare qualche gol in più. Palmiero può essere in gradi di prendere per mano la squadra? “Deve prima conquistare la fiducia dei compagni, perché può farlo, deve farlo e penso ci giochiamo ancora poco. Kolaj ha qualità, tatticamente spesso non capisce se deve andare via, deve giocare su l'uno-due o portare su spazi. Fisicamente e tecnicamente è all'altezza. Merola? ”Quando un calciatore segna dev'essere sempre contento.

Kraja lo considero un ragazzo intelligente, con noi ha fatto un allenamento e mezzo. Prima era a parte per il recupero dell'infortunio e non è facile entrare in gruppo dopo un solo allenamento. La base l'ha capita e io sono contento. Può fare la mezz'ala. Maniero è la mia croce d'elizia. Ha sia la testa che i piedi. Qualche volta sbagliamo i tempi sulla manovra offensiva, per me è normale. Non siamo il Real Madrid e no può uscirci tutto, l'importante è provarci e capire quando le cose sojno giuste. Quando questa squadra riuscirà ad esprimersi al massimo? “Tra due anni” conclude il mister con una battuta.