Il LunedÃ¬ del Delfino

Dopo la pessima prestazione infrasettimanale a Messina, forse la peggiore in senso assoluto della stagione per il Delfino, ieri pomeriggio è giunto fortunatamente il riscatto contro la Turris. Eppure al termine del primo tempo, conclusosi a reti bianche, i fantasmi del fallimento si stavano palesando in tutta la loro brutale ampiezza. Evidentemente negli spogliatoi, durante l’intervallo, l’esperienza di Zeman deve aver toccato le giuste corde ad una squadra che pareva in disarmo, accendendo la miccia dei giocatori più talentuosi, almeno sulla carta, quali Rafia e Merola, rivelatisi poi determinanti.

Complice la sconfitta del Foggia nel derby contro l’Audace Cerignola, al momento i biancazzurri guidano il gruppo che si contenderà la terza piazza nelle prossime, decisive, cinque gare finali. Oltre alle due pugliesi è spuntato il Picerno, al momento forse la più in forma, reduce da una serie di ben otto risultati positivi consecutivi. Il calendario prevede proprio lo scontro in trasferta con i lucani nell’ultima giornata, per quello che potrebbe rappresentare un succoso anticipo dei play off.

Impossibile non dedicare l’editoriale odierno al Catanzaro, da ieri aritmeticamente in serie B, grazie ad una cavalcata record condita, fin qui, da ben 27 (ventisette) vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta; 88 (ottantotto) le reti segnate a fronte di sole 13 (tredici) subite. Un dominio assoluto che solo nelle primissime giornate il Crotone, secondo e super favorito per i play off, ma anche il Pescara, sembrava potessero insidiare. Rimane, forse, un unico simbolico obiettivo da raggiungere ai calabresi, le 100 (cento) marcature finali. Ne dovrebbero realizzare 12 (dodici) nei prossimi cinque match, traguardo che, vista la caratura della Rosa, appare abbondantemente alla loro portata. Speriamo quest’ultima rincorsa subisca una piccola battuta d’arresto domenica prossima, allorquando sarà il Delfino a fare visita ai giallorossi, in un clima che si preannuncia festoso e dove gli uomini di Zeman dovranno fare di tutto per compiere l’impresa di uscire almeno indenni dal Nicola Ceravolo.