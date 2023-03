Serie C: cambia l'orario della partita Taranto-Pescara

La Lega Pro ha deciso di modificare l'orario della partita Taranto-Pescara, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie C Girone C.

Il match si giocherà sabato 8 aprile alle ore 14:30 anziché le 20:30 come inizialmente previsto. Oltre Taranto-Pescara sono stati modificati gli orari di altre partite dei rispettivi Gironi:

GIOVEDÌ 06 APRILE 2023 SABATO 08 APRILE 2023

GIRONE A

PERGOLETTESE - L.R. VICENZA Giovedì* Ore 20.00

SANGIULIANO - JUVENTUS NEXT GEN Giovedì* Ore 16.00

*Anticipo disposto anche in relazione al Calendario di Coppa Italia Serie C – Finale di ritorno

GIRONE B

ALESSANDRIA - ANCONA Giovedì Ore 18.00

TORRES - CARRARESE Giovedì Ore 14.30

SABATO 8 APRILE 2023

GIRONE A

ARZIGNANO V. - NOVARA Sabato Ore 14.30

MANTOVA - RENATE Sabato Ore 14.30

PIACENZA - PRO SESTO Sabato Ore 14.30

TRENTO - PADOVA Sabato Ore 14.30

GIRONE C

AVELLINO - TURRIS Sabato Ore 17.30

CROTONE - AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 14.30

FOGGIA - GIUGLIANO Sabato Ore 17.30

JUVE STABIA - FIDELIS ANDRIA Sabato Ore 17.30

LATINA - GELBISON Sabato Ore 14.30

TARANTO - PESCARA Sabato ore 14:30