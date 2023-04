Spettacolo all'Adriatico: Pescara-Virtus Francavilla 4-1

La mano di Zeman inizia concretamente a vedersi: il Pescara batte la Virtus Francavilla per 4-1 in soli 45 minuti di gioco grazie alle doppiette realizzate da Merola e Lescano. Un successo importantissimo per i biancazzurri allenati dal tecnico boemo in ottica terzo posto, salendo a 59 punti e allungando a +4 su Picerno, Audace Cerignola e Foggia. Ansia per il portiere Alessandro Plizzari, uscito nel secondo tempo a causa di un infortunio rimediato alla caviglia. Domani l'ex portiere del Milan si sottoporrà ad esami e accertamenti medici.

Per quanto riguarda la partita Zeman recupera Palmiero e Cancellotti, il primo era uscito dopo soli 6 minuti nel match di Catanzaro mentre il secondo aveva rimediato un infortunio nell'amichevole di Sulmona. Il tecnico conferma in avanti Lescano, Merola e Kolaj (il migliore in gara assieme al compagno Rafia).

Nella Virtus Francavilla di mister Calabro modulo 3-5-2 con la pesante assenza di Patierno. In porta c'è Milli, al debutto in campionato, mentre in avanti Karlasson affiancato da Maiorino. Passano solo 13 minuti di gioco ed il Pescaraè già sul 2-0: prima con il calcio di rigore guadagnato da Merola e trasformato da Lescano poi con lo stesso Merola che dal limite dell'area calcia colpendo il palo alla sinistra di Milli e insaccando in rete. Primo tempo nettamente di marca biancazzurra, con il Delfino che trova la rete del 3-0 ancora con Merola, su assist dalla sinistra di Kolaj, e successivamente di nuovo con Lescano su un tiro dalla distanza di Rafia non bloccato bene dal portiere Milli.

Nella ripresa cambio forzato per Zeman, con Plizzari fuori per infortunio per Sommariva. I secondi 45 minuti sono solo di gestione per i biancazzurri, con la Virtus Francavilla che trova il gol della bandiera grazie ad un bellissima rovesciata di Murillo.

TABELLINO

PESCARA-VIRTUS FRANCAVILLA 4-1

MARCATORI: 9’ 45’ Lescano su rigore (P), 14’ 44’ Merola (P), 89’ Murillo (F)

PESCARA (4-3-3): Plizzari (52’ Sommariva); Milani, Brosco, Mesik, Cancellotti; Palmiero (53’ Mora), Rafia (90’ Aloi), Kraja; Kolaj (53’ Delle Monache), Lescano, Merola; All. Zeman

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Milli; Solcia (45’ s.t Idda), Caporale, Minelli; Pierno, Macca, Risolo, Di Marco (45’ s.t Murillo), De Marino (57’ Cisco); Maiorino, Karlasson; All. Calabro

AMMONITI: Solcia, Risolo, Perno, Caporale Macca, Murillo (F), Milani, Rafia, Brosco (P)

ESPULSI: /

ARBITRO: Simone Taricone della sezione di Perugia

ASSISTENTI: Pelosi di Ercolano e Tomasi di Schio

IV UOMO: Lascaro della sezione di Matera