Pescara-Virtus Francavilla 4-1, Zeman: "Bene il primo tempo. Spero venga piÃ¹ gente allo stadio"

Al termina della gara vinta contro la Virtus Francavilla, le parole del tecnico del Pescara Zdenek Zeman in conferenza stampa dopo il 4-1 rifilato ai pugliesi :

"Nel primo tempo bene le sovrapposizioni. Le condizioni di Plizzari ? Non si sa, domani farà visita medica e vedremo. Rafia da Serie B? Non lo so se è una sfortuna giocare a Pescara, è un giocatore valido e tatticamente è da impostare. Palmiero è rientrato perché stava male, ha fatto bene. Riesce a smistare il gioco. Il centrocampo serve per costruire.

Il primo tempo mi è piaciuto, si vede che i ragazzi avevano voglia. Ogni tanto si può giocare velocemente in verticale. Nel secondo tempo abbiamo giocato troppo orizzontale. Kolaj non ha ancora le idee chiare su dove portare la palla.



Per me me la squadra sarà sempre indietro alla mia idea, anche se il primo tempo fosse finito sull'8-0. Stessa formazione? A Sulmona hanno giocato tutti-scherza il boemo-Se lo devono guadagnare. Delle Monache indietro a Kolaj? Forse se c'era Kolaj a nel secondo tempo faceva la stessa figura. Delle Monache ha delle qualità, deve trovare il rapporto con il centrocampista. Anche perché Mora non lo sfrutta tanto bene. Poco pubblico ma spero si aggiungano altri, facciamo calcio per loro."