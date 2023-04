Il LunedÃ¬ del Delfino

Il Delfino, dopo una gara sofferta e in salita, conquista tre preziosissimi punti ai danni di un Monopoli mai domo e resta al terzo posto in classifica, posizione occupata praticamente per tutto il campionato.

A novanta minuti dal termine il rischio di perderla proprio sul filo di lana è però assolutamente concreto, purtroppo. Fuori dai giochi il Foggia, sconfitto come da pronostico dal Catanzaro dei record, che ieri ha raggiunto quota 100 (cento) reti realizzate, a tre lunghezze di distanza troviamo, appaiate, l’Audace Cerignola e il Picerno. Con entrambe il Pescara è mal messo negli scontri diretti, così che un’eventuale sconfitta nel match clou dell’ultima giornata in Basilicata, in aggiunta a una più che possibile vittoria dei pugliesi contro la Juve Stabia (in casa dei campani), addirittura consegnerebbe ai biancazzurri la quinta piazza finale, identica a quella dello scorso anno.

Discorsi pessimistici che il buon secondo tempo disputato ieri, in aggiunta al recupero di Rafia, ieri assente e ormai indispensabile, potrebbero essere scongiurati grazie a una prestazione degna di una squadra che finora ha mostrato molto meno del suo potenziale. Basterà un pareggio, ma lo scriviamo ai soli fini statistici, perché è impensabile recarsi a casa del Picerno con l’idea di impattare il risultato.

Facundo Lescano, tornato ormai ai livelli d’inizio stagione, rappresenta l’arma in più per scardinare le difese avversarie. Lasciargli anche un solo metro di spazio in area di rigore significa metterlo sempre in condizione di segnare: un messaggio chiaro e determinato per i difensori del Picerno, che non potranno lasciarlo mai solo, mettendo Merola e compagni in condizione di avere maggiori opportunità per colpire. Al duo Mesik e Brosco, poi, il compito di proteggere la porta biancazzurra, per il momento ancora orfana di Plizzari, ma con un Sommariva ben deciso a dimenticare gli errori di Taranto.

Appuntamento, quindi, a domenica prossima, con inizio sempre alle 17:30, per questo antipasto di play off, con l’obiettivo di evitare quella che sarebbe una beffa indigeribile. L’anima zemaniana, che ieri negli spogliatoi, durante l’intervallo, sembra aver decisamente pervaso lo spirito del Delfino, dovrà restare appiccicata alle maglie biancazzurre fino al termine della stagione, non c’è altro modo per sperare in una promozione che avrebbe del miracoloso.