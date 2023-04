Il Pescara rimonta il Monopoli 2-1. Per il terzo posto si giocherà tutto a Picerno

Sembrava ormai fatta, invece il Pescara dovrà ancora giocare gli ultimi 90 minuti del campionato di Serie C Girone C per conquistare il terzo posto. Sotto il diluvio dello stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” i biancazzurri battono in rimonta il Monopoli per 2-1 ma a rovinare l'agognato traguardo ci ha pensato il Picerno, vittorioso a Francavilla Fontana per 0-1 nei minuti finali della gara.

E proprio domenica prossima (ore 17:30) i biancazzurri affronteranno i lucani. La squadra di Zeman, per consolidare la terza posizione, avranno due risultati a favore, vale a dire la vittoria ed il pareggio. Per quanto riguarda la partita odierna contro il Monopoli tante defezioni per il boemo: in porta confermato Sommariva mentre in difesa torna dalla squalifica Brosco mentre sulla fascia destra c'è Milani al posto dello squalificato Crescenzi. A centrocampo out Rafia, rimpiazzato da Mora mentre in avanti spazio a Delle Monache assieme a Lescano e Merola.

Da registrare un match dai due volti: primi 45 minuti ampiamente sottotono, con i pugliesi in vantaggio dopo soli 12 minuti di gara grazie al colpo di testa di De Santis e con un Delfino che stenta ad arrivare dalle parti del portiere Pisseri, protagonista di un tiro potente di Merola sul primo palo. Nella ripresa la musica cambia: Zeman sostituisce Mora e Cancellotti per Aloi e Pellacani. Al 49' il Pescara trova la rete del pareggio con una splendida rovesciata di Facundo Lescano. I biancazzurri non ci stanno e continuano ad attaccare con Delle Monache, protagonista un minuto dopo con un tiro a giro che finisce alla sinistra di Pisseri. Al 58' i biancazzurri passano in vantaggio: su un calcio di punizione battuto da Palmiero ecco il colpo di testa vincente di Riccardo Brosco. In molte occasioni il Pescara sfiora il terzo gol, prima con un altro tiro a giro di Delle Monache poi la traversa colpita da Lescano.

TABELLINO

PESCARA-MONOPOLI 2-1

MARCATORI: 12’ De Santis (M), 49’ Lescano, 58’ Brosco (P)

PESCARA (4-3-3): Sommariva; Cancellotti (45’ s.t Pellacani), Brosco, Mesik, Milani; Kraja, Palmiero (71’ Gyabuaa), Mora (45’ s.t Aloi); Lescano, Delle Monache (81’ Kolaj), Merola; All. Zeman

MONOPOLI (4-2-3-1): Pisseri; Vitteritti, Mulè, De Santis, Pinto (80’ Falbo); Hamlili (80’ Piarulli), Vassallo (84’ Piccinini); Rolando (63’ Starita), Manzari, Giannotti; Fella; All. Ferrari

AMMONITI: Giannotti, Vitteritti, Hamlili, Pinto, Vassallo (M), Mesik, Pellacani (P)

ESPULSI: /

ARBITRO: Samuele Andreano della sezione di Prato

ASSISTENTI: Matteo Cardona di Catania e Andrea Mastrosimone di Rimini

IV UOMO: Mattia Maresca di Napoli

37° GIORNATA SERIE C GIRONE C MESSINA-JUVE STABIA 1-0 AUDACE CERIGNOLA-LATINA 2-1 CATANZARO-FOGGIA 2-1 FIDELIS ANDRIA-AVELLINO 1-0 GELBISON-CROTONE 0-2 GIUGLIANO-POTENZA 3-2 PESCARA-MONOPOLI 2-1 TURRIS-VITERBESE 2-1 VIRTUS FRANCAVILLA-PICERNO 0-1

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C CATANZARO 96 CROTONE 77 PESCARA 62 PICERNO 59 AUDACE CERIGNOLA 59 FOGGIA 58 MONOPOLI 51 GIUGLIANO 46 LATINA 46 TARANTO 45 POTENZA 45 VIRTUS FRANCAVIILLA 45 AVELLINO 43 TURRIS 43 MESSINA 40 MONTEROSI TUSCIA 39 GELBISON 36 FIDELIS ANDRIA 33 VITERBESE 30

*CATANZARO PROMOSSO IN SERIE B