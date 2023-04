Picerno-Pescara, Zeman: "SarÃ  la prima partita dei play-off"

Ultimi 90 minuti del campionato di Serie C. Il Pescara chiuderà la regular season sul campo del Picerno (ore 17:30), uno scontro diretto valevole per il terzo posto in ottca spareggi-promozione.

Ai biancazzurri nasterà pareggiare o addirittura vincere per conquistare aritmeticamente la terza piazza. In caso di k.o. e vittoria del Cerignola a Castellammare di Stabia i biancazzurri chiuderebbero il Girone C addirittura al quinto posto, a pari punti con le altre due squadre, a causa degli scontri diretti a sfavore del Delfino. Queste le parole in conferenza stampa dell'allenatore Zdenek Zeman:

"Quella con il Picerno sarà la prima partita dei play-off. Non sarà una partita facile perché il Picerno è la rivelazione del campionato e non perdono da tante partite e hanno un grande entusiasmo e noi speriamo di spegnerlo.

E' la prima gara dei play-off e noi avremo il vantaggio di due risultati ma non andremo lì a difenderci. Prendiamo gol su palla inattiva? Voglio più partecipazione del portiere sui cross e le palle alte-afferma Zeman-e in più disposizione dove noi spesso aspettiamo che ci arrivi la palla in testa e invece non ci andiamo incontro. Speriamo di aver imparato che dobbiamo fare, poi è vero che noi ne proviamo tante perché è un lavoro da spiegare alla lavagna.

Lo slittamento dei play-off potrebbe essere una cosa positiva? Si dice ma non conosco la situazione. Bisogneranno vedere gli sviluppi e poi cercheremo di adeguarci. Per ora non ci penso. Se la squadra dovesse abbassarsi troppo per pareggiare mi arrabbierei? Penso che bisognerà leggere la partita. Noi cercheremo di giocare a modo nostro poi se dovessimo andare in difficoltà è normale che dovremo stare attenti. Domani dovrebbe esserci il sole-scherza il boemo-Campo sintetico e lungo? Il campo sarà a nostro sfavore, perché il Picerno gioca e ci si allena e quindi saranno abituati. Noi su un campo stretto da una parte viene meglio difendere, attaccare verrà peggio perché ci saranno pochi spazi e andranno sfruttati.

Può essere un rischio mettere Palmiero e Aloi diffidati? Per me non inciderà perché ci sono altri centrocampisti. Come ho sempre detto questa squadra è abbastanza equilibrata come qualità. Rafia non sta meglio però è a disposizione. Tra Cancellotti e Crescenzi tutti e due stanno bene oggi, magari Cancellotti ha avuto qualche problema in settimana però tutti e due avranno la stessa possibilità e sono a disposizione.

I 15 punti restituiti parzialmente alla Juventus? Non conosco e non voglio sbilanciarmi, fatto sta che queste cose si ripetono e non è normale. E' il momento giusto per vivere un'altra grande emozione? Sono venuto qui per quell'idea, bisognerà vedere se saremo all'altezza e penso che la squadra ha le qualità e potrà fare bene ma ogni tanto vengo smentito. Non vorrei vedere partite come Taranto."