Serie C: il Pescara batte il Picerno e chiude aritmeticamente al terzo posto

Nell'ultima giornata del campionato di Serie C Girone C il Pescara passa a Picerno per 0-3 chiudendo la regular season al terzo posto, staccando il pass per i Play-Off Nazionali. I biancazzurri, seguiti da oltre 300 tifosi abruzzesi, passano in vantaggio nel primo tempo con il calcio di rigore trasformato da Facundo Lescano, al suo 19° gol stagionale.

Nella ripresa la squadra di Zeman non si risparmia segnando altri due gol, nuovamente con Lescano (questa volta con un colpo di testa) e Davide Merola con un tiro all'incrocio del secondo palo. Con questa sconfitta il Picerno, rivelazione del campionato, chiude al quinto posto in classifica a quota 59 punti, scavalcato dal Foggia vittorioso in casa per 4-0 sulla Turris ed il pareggio dell'Audace Cerignola contro la Juve Stabia (2-2).

Per il Pescara è tempo di riposarsi prima di tornare in campo. Il Delfino scenderà in campo, in trasferta il 7 maggio ed il 16 maggio all'Adriatico per la gara di ritorno. Ma sia i play-off che i play-out potrebbero cominciare con qualche giornata di ritardo a causa dei problemi del Siena per questioni economiche legate al club toscano.

Guardando la classifica ecco i verdetti del Girone C: Catanzaro aritmeticamente promosso in Serie B con 5 turni d'anticipo; Crotone e Pescara alla Fase Nazionale dei Play-Off accedendo di fatto agli ottavi di finale; Foggia, Cerignola, Picerno, Monopoli, Latina, Potenza e Juve Stabia giocheranno il Primo Turno eliminatorio degli spareggi. Per quanto riguarda la zona calda della classifica Monterosi, Messina, Gelbison e Viterbese si giocheranno i play-out per la permanenza in Serie C mentre la Fidelis Andria retrocede aritmeticamente in Serie D dopo il k.o. rimediato a Latina.

TABELLINO

PICERNO-PESCARA 0-3

MARCATORI: 30’ 59’ Lescano su rigore, 60’ Merola (PE)

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Pagliai (45’ s.t Novella), Ferrani, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Gallo; Ceccarelli (80’ Reginaldo), Golfo (67’ D’Angelo), Albadoro (54’ Diop); Santarcangelo (54’ Emmausso); All. Longo

PESCARA (4-3-3): Sommariva; Crescenzi, Mesik, Brosco, Milani (68’Pellacani); Kraja, Palmiero (55’ Aloi), Germinario (55’ Rafia); Merola, Delle Monache (67’ Cuppone), Lescano; All. Zeman

AMMONITI: Santarcangelo, Guerra (PI), Milani, Kraja, Merola (PE)

ESPULSI: /

ARBITRO: Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria

ASSISTENTI: Edoardo Federico Cleopazzo di Lecce e Marco Colainni di Bari

IV UOMO: Raffaele Gallo della sezione di Castellammare di Stabia

38° GIORNATA CAMPIONATO SERIE C GIRONE C TARANTO-MESSINA 0-0 JUVE STABIA-CERIGNOLA 2-2 POTENZA-CATANZARO 3-2 LATINA-FIDELIS ANDRIA 2-1 MONOPOLI-GELBISON 2-1 CROTONE-GIUGLIANO 3-1 AVELLINO-MONTEROSI 0-2 PICERNO-PESCARA 0-3 FOGGIA-TURRIS 4-0 VITERBESE-VIRTUS FRNACAVILLA 2-1

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C CATANZARO 96 CROTONE 80 PESCARA 65 FOGGIA 61 CERIGNOLA 60 PICERNO 59 MONOPOLI 54 LATINA 49 POTENZA 48 JUVE STABIA 46 TARANTO 46 GIUGLIANO 46 VIRTUS FRANCAVILLA 45 AVELLINO 43 TURRIS 43 MONTEROSI 42 MESSINA 41 GELBISON 36 VITERBESE 33 FIDELIS ANDRIA 33

CATANZARO PROMOSSO IN SERIE B

CROTONE E PESCARA AI PLAY-OFF NAZIONALI

FOGGIA, AUDACE CERIGNOLA, PICERNO, MONOPOLI, LATINA, POTENZA, JUVE STABIA AI PRELIMINARI DEI PLAY-OFF

MONTEROSI, MESSINA, GELBISON, VITERBESE AI PLAY-OUT

FIDELIS ANDRIA RETROCESSA IN SERIE D