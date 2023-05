Il Napoli è Campione d'Italia, Marsilio: "Orgogliosi di aver fatto parte di questo storico successo"

Dopo 33 anni lo Scudetto torna all'ombra del Vesuvio: il Napoli si laurea Campione d'Italia per la terza volta nella sua storia dopo il 1987 ed il 1990. Alla squadra di Luciano Spalletti è bastato un pareggio conquistato alla Dacia Arena contro l'Udinese (1-1). Friulani in vantaggio dopo 12 minuti di gioco con la rete di Lovric, nella ripresa il pareggio partenopeo con Victor Osimhen dando via alla festa tanto attesa.

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, attraverso un post pubblicato su Facebook, ha mandato un messaggio di congratulazioni rivolto al club di Aurelio De Laurentiis, dato che il Napoli da tre anni svolge il ritiro pre-campionato a Castel di Sangro.

Nel post di Marsilio c'è un video in cui De Laurentiis, nel giorno della presentazione del ritiro abruzzese, ha annunciato di voler vincere lo Scudetto, così è stato. Queste le parole del Governatore: