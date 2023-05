Il Pineto giocherà le prime partite del campionato di Serie C allo stadio Adriatico di Pescara

Il Pineto Calcio giocherà le prime partite del prossimo campionato di Serie C allo Stadio Adriatico di Pescara in attesa della riqualificazione dello stadio “Marini”. A confermarlo è il Primo Cittadino Carlo Masci dopo una riunione con il presidente del club pinetese Silvio Brocco a Palazzo di Città alla presenza del presidente del Pescara Sebastiani. Per la prima volta nella sua storia il Pineto militerà nella terza serie italiana. La promozione è arrivata dopo aver dominato il Girone F della Serie D. Queste le dichiarazioni del Sindaco Masci a TV6:

"Il Pineto giocherà le prime partite del campionato di Serie C a Pescara. Ieri abbiamo avuto un incontro con il presidente del Pineto alla presenza del presidente della Pescara Calcio. Abbiamo messo a disposizione lo stadio per le prime gare del Pineto e devo dire che noi collaboriamo pienamente con tutte le città e le squadre che dovessero aver bisogno del nostro stadio e degli impianti. Lo abbiamo dimostrato in alte occasioni. A noi fa piacere che il Pineto giocherà a Pescara. Colgo l'occasione per fare i complimenti e gli auguri per il risultato ottenuto sperando di festeggiare altre promozioni in breve tempo dato che siamo tutti impegnati a tifare il Pescara per i Play-off.

Il presidente ci ha ringraziato. Noi siamo una famiglia, nel senso che l'Abruzzo è questo mettendosi a disposizione. Pescara lo fa perché ha gli impianti che permettono questo. Il manto erboso potrebbe avere problemi nell'ospitare ogni settimana le partite? La domanda mi permette di sottolineare una cosa: il manto erboso dello stadio di Pescara è stato il migliore della Serie C e forse anche il migliore della Serie B di altri stadi e campionati superiori. Tutti hanno visto com'era il manto erboso del nostro stadio. Ci attiveremo affinché tutto si possa fare, come facciamo sempre, lavorando e impegnandoci per ottenere risultati."