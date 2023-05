Delle Monache salva il Delfino: Virtus Verona-Pescara 2-2

Termina con un pareggio il primo dei due match del Pescara contro la Virtus Verona. In terra veneta gli abruzzesi strappano un pareggio per 2-2. Biancazzurri avanti al 27' grazie a Delle Monache, pareggio sul finire del primo tempo di Danti e vantaggio dei padroni di casa con Casarotto e pareggio adriatico arrivato a 9 minuti dal 90' sempre con Delle Monache.

Il Pescara tornerà in campo lunedì 22 maggio (ore 20:30 all'Adriatico) per il match di ritorno. Ai biancazzurri basterà anche un pareggio per approdare ai quarti di finale, essendo testa di serie anche per il miglior piazzamento ottenuto nel Girone C, ovvero il terzo posto.

Zeman ritrova pedine importanti nel proprio scacchiere: 4-3-3 con il ritorno di Plizzari in porta dopo l'infortunio alla caviglia rimediato in campionato; a centorcampo il ritorno di Rafia dopo uno spezzone di gara nell'ultimo match di campionato contro il Picerno mentre in avanti Delle Monache a supporto di Lescano e Merola.

Dall'altra parte la Virtus Verona, rivelazione del Girone A e dei Play-Off dopo aver eliminato Novara e Padova. L'allenatore-Presidente Gigi Fresco, fa 40 anni sulla panchina del proprio club, schiera il 4-3-1-2 con Giacomel tra i pali e l'ex Hellas Verona Juanito Gomez in avanti assieme a Fabbro.

Avvio spumeggiante dei padroni di casa, vicinissimi gol del vantaggio dopo soli 30 secondi di gioco con il tiro dalla distanza di Leonardi, poi al 2' con Tronchin calciando un rigore in movimento, Plizzari respinge centralmente con i pugni. Al 19'padorni di casa ancora pericolosi, questa volta con il colpo di testa diJuanito Gomez.

Al 26' il Pescara sblocca il risultato: accelerazione di Delle Monache, doppio passo nell'area di rigore e con un tiro angolato batte Giacomel: 0-1. Al 43' la Virtus Verona pareggia: Tronchin ci prova nuovamente in area, respinta di Plizzari dove Danti insacca con il sinistro: 1-1. Il primo tempo termina in parità.

Nella ripresa Zeman effettua due cambi: dentro Mora e Aloi per Palmiero e Kraja. Al 69' la Virtus Verona passa clamorosamente in vantaggio: dopo un rocambolesco batti e ribatti in area biancazzurra Casarotto, subentrato a Juanito Gomez, insacca all'angolino basso del secondo palo: 2-1. Al 72' Pescara subito vicino al pareggio: dalla sinistra pericoloso Delle Monache che mette in mezzo un cross per Lescano con l'attaccante argentino che manda la sfera sopra la traversa.

Al 79' il pareggio del Pescara: cross basso di Merola sempre sul secondo palo dove Delle Monache spiazza tutto solo Giacomel: 2-2. Al 90' la Virtus resta in 10 uomini per la doppia ammonizione rifilata a Tronchin a causa di un fallo ai danni di Aloi. Dopo 4 minuti di gioco l'arbitro Cavalierie di Paola manda le squadre negli spogliatoi: Virtus Verona e Pescara pareggiano per 2-2. Ai biancazzurri basterà anche un pareggio all'Adriatico per accedere ai quarti di finale.

FOTO: ELEVEN SPORTS

TABELLINO

VIRTUS VERONA-PESCARA 2-2

MARCATORI: 27’ 79’ Delle Monache (P), 43’ Danti, 69’ Casarotto (V)

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel; Ruggero, Cella, Faedo, Daffara (88’ Muranetti); Tronchin, Talarico (78’ Amadio), Lonardi (45’ s.t Halfredson); Danti (65’ Zarpellon); Gomez Taleb (64’ Casarotto), Fabbro. All. Fresco

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Milani, Brosco, Mesik, Cancellotti; Kraja (52’ Mora), Rafia (83’ Germinario), Palmiero (52’ Aloi); Delle Monache (82’ Kolaj), Merola, Lescano (89’ Cuppone); All. Zeman

AMMONITI: Tronchin, Fabbro, Daffara (V), Mesik (P)

ESPULSI: Tronchin (V)

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola

ASSISTENTI: Costin Del Santo Spataru di Siena e Marco Toce di Firenze

IV UOMO: Samuele Andreano della sezione di Prato