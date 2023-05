Il Futsal Pescara pareggia i conti a va a Gara 3

Missione compiuta: il Futsal Pescara batte la Came Dosson per 4-2, pareggia i conti con la vittoria dei veneti nel primo match e porta la serie a Gara 3: si torna in campo sabato pomeriggio, ore 18, al Palarigopiano, per la bella che manderà una delle due in semifinale Scudetto.

Primo tempo magistrale della squadra di Despotovic per gamba, testa e fame. Il primo quarto non è il massimo del divertimento, il secondo è un luna park tutto colorato di biancazzurro. Il solito Petrov la sblocca e fa scattare in piedi tutto il Palarigopiano. Poi Micheletto raddoppia, raccogliendo un pallone rimasto senza padrone nella metà campo dei veneti. Il tris viene prima annullato a Caruso per un presunto tocco di mano, poi arriva con uno dei migliori della serata: lo sloveno Bukovec, che lascia un avversario sul posto e scambia con Caruso per insaccare a porta a vuota. Al riposo sul 3 a 0, Rocha deve reinventare una versione diversa dei suoi negli spogliatoi, mentre Despotovic chiede di non abbassare l’intensità nei secondi 20’.

La Came torna in campo con maggiore determinazione, ma è costretta a rischiare qualcosa. Il Pescara ne approfitta trovando il poker con Micheletto (gran giocata di Murilo). I veneti insistono per cercare di tornare in partita e vengono premiati all’inizio dell’ultimo quarto dal tocco angolato di Rangel, imparabile per Mammarella. Rocha intanto cambia tra i pali e si gioca il finale con Ditano e i suoi potenti lanci per Japa. A 5’ dalla sirena finale, però, il coach dei trevigiani deve provare il tutto per tutto per il portiere di movimento (Galliani).

La mossa mette un po’ apprensione nel finale, dopo il 2-4 di Perazzetta, ma non

basta per riaprire i giochi. Si va a Gara 3.

Futsal Pescara-Came Dosson 4-2

Futsal Pescara: Mammarella, Rossetti, Micheletto, Murilo, Bukovec, Coco, Andrè, Caruso, Fatiguso, Petrov, Patricelli, Montefalcone. All. Despotovic

Came Dosson: Ricordi, Belsito, Galliani, Rangel, Suton, Japa Vieira, Di Guida, Perazzetta, Azzoni, Ditano, Botosso, Gavioli. All. Rocha

Arbitri: De Lorenzo di Brindisi, Di Micco di Cinisello Balsamo, Di Battista di Avezzano. Crono Rutolo di Chieti

Marcatori: nel p.t. 11’20’’ Petrov (P), 14’50’’ Micheletto (P), 16’16’’ Bukovec (P); nel s.t. 4’07’’ Micheletton(P), 10’01’’ Rangel (CD), 16’41’’ Perazzetta (CD)

Note: ammoniti Rocha (CD), Rangel (CD), Japa Vieira (CD), Murilo (P), Caruso (P)