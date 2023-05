Calcio giovanile, si assegnano titoli regionali e Coppa Abruzzo

Si assegnano sabato 20 e domenica 21 maggio i titoli ancora in palio nel calcio giovanile regionale.

Le finali in programma sono quelle per il Titolo regionale delle categorie Giovanissimi Under 15, Allievi Under 17 e di Coppa Abruzzo U15, U17 e Juniores Under 19.

Nella categoria U19 il titolo regionale era già stato assegnato con il successo del 2000 Calcio Montesilvano.

Le finali per il titolo si giocheranno nel pomeriggio di sabato allo Stadio Comunale di Ortona, mentre le finali di Coppa Abruzzo saranno giocate al Campo San Marco di Pescara nella giornata di domenica.

TUTTE LE FINALI

FINALE TITOLO REGIONALE U15 – Comunale di Ortona – sabato 15:30 Curi Pescara-Gladius Pescara 2010

FINALE TITOLO REGIONALE U17 – Comunale di Ortona – sabato 17:30 Pineto Calcio-Il Delfino Curi Pescara

FINALE COPPA ABRUZZO U15 – San Marco di Pescara – domenica 10:00 Valle del Vomano-Villa 2015

FINALE COPPA ABRUZZO U17 – San Marco di Pescara – domenica 11:30 Gladius Pescara 2010–Virtus Vasto Calcio

FINALE COPPA ABRUZZO U19 – San Marco di Pescara – domenica 16:00 Ortigia-Villa 2015