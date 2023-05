Il LunedÃ¬ del Delfino

Dopo l’esordio in terra veneta di giovedì scorso, questa sera il Delfino affronterà nuovamente gli ostici avversari della Virtus Verona nel ritorno degli ottavi di finale dei play off promozione. Il 2-2 dell’andata rappresenta un più che ottimo viatico per il passaggio del turno, giacché ai biancazzurri sarà sufficiente, nella peggiore delle ipotesi possibili, replicare anche con un altro pareggio.

Dopo quasi un mese di pausa la squadra è apparsa un tantino imballata nei movimenti e gli avversari, rodati dai due turni precedenti, ne hanno approfittato, mettendo in seria difficoltà gli uomini di Zeman. Da ciò si evince che gara dopo gara, sperando ce ne saranno il più possibile, magari fino alla finale, come tutti i tifosi auspicano, i miglioramenti dal punto di vista atletico dovrebbero essere garantiti dalla ben nota preparazione del boemo.

Va detto che anche le altre quattro teste di serie hanno faticato più del dovuto, nessuna è riuscita a vincere la prima gara in trasferta e, anzi, Foggia e Virtus Entella rischiano una più che probabile eliminazione, il Vicenza dovrà necessariamente vincere, mentre il solo Lecco si trova nell’identica situazione del Pescara, contro l’Ancona. Alla luce delle gare d’andata, pertanto, a meno di un clamoroso ribaltone da parte della Virtus Entella, i biancazzurri potrebbero trovarsi con l’indubbio vantaggio di essere la quarta testa di serie, dopo Pordenone, Cesena e Crotone, nel prossimo turno, che garantirebbe, oltre alla gara di ritorno da disputare all’Adriatico, anche l’approdo in semifinale a parità di reti segnate nel doppio confronto.

Un’ultima annotazione per il giovanissimo Marco Delle Monache, la cui esplosione è stata attesa (invano) per tutta la stagione. La doppietta in terra veneta potrebbe, finalmente e nel momento più opportuno, consegnare al Delfino l’arma in più per questi spareggi. Auguriamoci non si sia trattato di una prestazione casuale, ma frutto del lavoro svolto con il maestro Zeman durante queste ultime settimane di preparazione.