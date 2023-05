Pescara-Virtus Verona, Zeman: "Domani voglio la gente allo stadio"

Domani si tornerà nuovamente in campo con il Pescara che affronterà allo stadio Adriatico (ore 20:30) la Virtus Verona per il match di ritorno della Fase Nazionale dei Play-Off. All'andata la gara tra i veneti e gli abruzzesi finì 2-2. Ai biancazzurri, testa di serie, basterà anche un pareggio per continuare il proprio cammino in questi spareggi. Per il tecnico Zeman tutti a disposizione. Il boemo potrebbe riconfermare la stessa formazione vista giovedì sera.

Grande entusiasmo tra i tifosi biancazzurri, che questa mattina si sono recati presso lo stadio di Montesilvano, durante la rifinitura, per caricare il Delfino. Attualmente sono 5 mila i tagliandi venduti per la gara di domani sera. Queste le parole di Zeman in conferenza stampa:

"Tutto è possibile sulla formazione, vi aspettate che la dica ma la darò ai giocatori. Ieri c'è stato qualche problema fisico tra i giocatori che non ha giocato e che vorrei schierare in campo. Crescenzi sta maluccio. La Virtus Verona ha giocato bene tutto il girone di ritorno conquistando 35 punti, in casa non perdevano da gennaio. Fuori casa qualcosa non andava ma 35 punti sono tanti.

Sulla preparazione fisica noi stiamo bene-aggiunge Zeman-il discorso è che non era tanto un problema fisico ma tattico. All'andata abbiamo sbagliato molto sotto questo punto di vista. Avevo i tre centrocampisti o a destra oppure a sinistra ed è normale che se si scopre una parte gli altri possono approfittarne e ne paghi. Non ho subbi sulla formazione, faccio quello che penso sia meglio per la squadra.

L'appello ai tifosi? Non lancio appelli, vorrei che venisse tanta gente perché penso che a Pescara il calcio sia da sempre importante. Mi aspetto che i tifosi ci aiutino, li ringrazio per essere venuti questa mattina all'allenamento e spero che trascinino anche altri. Sono contento che la squadra venga seguita, forse durante le partite è mancata la gente allo stadio. Io sarei felice se vedessi tanta gente al campo. Penso che il tifoso, fino al 90', ci voglia aiutare in partenza poi dipenderà da noi se ci faremo aiutare.

Di giocatori fantastici ne ho visti pochi. Loro sono bravi, altrimenti non sarebbero arrivati fin qui. La Virtus Verona all'inizio del campionato era in zona retrocessione poi col tempo si sono aggiustate. Come dico io è una squadra familiare dato che il presidente è anche allenatore, sono abituati a fare certe cose e stanno facendo bene.

Noi soffriamo e soffriremo sempre su palle inattive, calci d'angolo e punizioni laterali. Serviranno attenzioni ed i ragazzi sano dove hanno sbagliato ma dovrebbero saperlo prima che ci sono pericoli. Il doppio risultato un insidia? Noi dobbiamo entrare in campo per pensare alla partita e quella che si gioca. La squadra ha dimostrato che vuole vincere sempre anche se non sempre ci riesce perché ci sono anche gli avversari. Se facciamo meglio sono contento.

Cosa significa Zemanlandia? Io non ho la traduzione. Io ho le mie squadre, poi chi la vuole chiamare Zemanlandia io la chiamo Pescara perché attualmente è sotto la mia guida e spero riesca ad esprimersi bene."

Sui risultati delle altre gare: "La vittoria del Cerignola sul Foggia non mi stupisce. Il Gubbio è una buona squadra e lo sapevo. L'Entella aveva altri obiettivi. Aloi come mezz'ala? Può giocare in tutto il centrocampo. Per come siamo messi ho già fatto le coppie e dovrebbe essere in concorrenza con Palmiero. Sul fattore campo la Virtus Verona ha perso una sola partita, in casa, nel girone di ritorno. Loro non conoscono il nostro campo, spero avremmo le possibilità anche se sono bravi a buttarsi negli spazi e sarà difficile.

Quanto credo alla Serie B? Ora non ci credo, ci devo arrivare. Stiamo lavorando per cercare di andare più lontano possibile. Ci sono altre squadre che hanno gli stessi obiettivi, poi si vedrà in campo."