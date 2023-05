Cuore, grinta e orgoglio: il Pescara batte in 10 uomini la Virtus Entella

Allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” il Pescara supera per 2-1 la Virtus Entella, gara valevole per il match d'andata dei quarti di finale dei play-off. Una gara soffertissima e piena di intrghi per i biancazzurri di mister Zeman, sotto di una reti dopo soli 6 minuti di gioco con Corbani. Il Pescara prova a reagire quando al 45' l'arbitro Galipò della sezione di Firenze assegna un calcio di rigore a favore dei biancazzurri: batte Lescano che si fa ipnotizzare dal portiere Borra, protagonista qualche istante dopo anche su Merola.

Ripresa: l'allenatore della Virtus Volpe effeuttua due cambi: dentro Siatunis e Zamparo per Corbari e Meazzi. Al 60' pericolosi gli ospiti con il colpo di testa di Zamparo colpendo il palo. Passano 3 minuti ed ecco il gol del Pescara che apre la rimonta: cross dalla destra di Cancellotti, tocco in area di Lescano che lascia la sfera a Merola depositando la sfera sul primo palo: 1-1.

Qualche minuto dopo lo stesso Pescara resta in 10 uomini per l'espulsione di Lescano, entrato a martello sulla tibia di Paolucci. Zeman vara due cambi: dentro Aloi e Mora per Palmiero e Kraja, cambia decisivi che svolteranno il match perché pochi secondi dopo ecco il gol del 2-1: cross di Rafia sul secondo palo dove sbuca Aloi che di testa batte il portiere Borra e fa esplodere la gioia dei 13 mila tifosi biancazzurri presenti sugli spalti.

Mercoledì si tornerò nuovamente in campo, con il Pescara che sarà ospite proprio della Virtus. Grazie a questo risultato ai bincazzurri basterà anche un pareggio per accedere in semifinale, mentre i liguri dovranno per forza vincere.

TABELLINO

PESCARA-VIRTUS ENTELLA 2-1

MARCATORI: 6’ Corbari (V), 63’ Merola, 73’ Aloi (P)

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Milani, Boben, Mesik, Cancelotti; Kraja (72' Aloi), Palmiero (72’ Mora), Rafia; Delle Monache (75’ Kolaj), Merola (75’ Cuppone), Lescano; All. Zeman

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Borra; Parodi, Manzi, Sadiki; Zappella, Corbari (45’ s.t Siatunis), Paolucci (66’ Faggioli), Tomaselli; Meazzi (45’ s.t Zamparo), Ramirez (83’ Clemenza); Meraj; All. Volpe

AMMONITI: Parodi, Ramirez, Tomaselli, Siatunis, Sadiki (V), Mesik, Kraja (P)

ESPULSI: Lescano (P)

ARBITRO: Galipò della sezione di Firenze

ASSISTENTI: Centrone di Molfetta e Lipari di Brescia

IV UOMO: Giaccaglia della sezione di Jesi