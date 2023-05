La giornalista Lucia Annunziata a Pescara per la proclamazione del Premio Parete 2023

Sarà la giornalista Lucia Annunziata, alla sua prima uscita pubblica dopo le recenti dimissioni dalla Rai, ad annunciare l’assegnatario del Premio Parete 2023. L’appuntamento è in programma lunedì 29 maggio , con inizio alle ore 10:00 , nella Caserma “Vice brigadiere Ermando Parete” della Guardia di Finanza di Pescara .

La Caserma, che sorge sul lungomare sud della città adriatica, è pronta ad aprire le porte a istituzioni, ospiti e giovani studenti del Liceo scientifico “Galileo Galilei” per ricordare l’impegno civile e la storia del finanziere abruzzese Ermando Parete (1923-2016), deportato durante la Seconda guerra mondiale nel campo di sterminio nazista di Dachau (Germania) e diventato, nel tempo, autentico testimone della Memoria verso le nuove generazioni.

Dopo le precedenti edizioni, che hanno visto alternarsi grandi firme del giornalismo italiano come Ferruccio de Bortoli, Paolo Mieli, Giovanni Minoli, Bianca Berlinguer e Monica Maggioni, quest’anno è stata chiamata Lucia Annunziata, ospite d’onore e moderatrice dell’incontro, che avrà anche il compito di svelare il nome del vincitore del Premio Parete. Personalità scelta dal Comitato scientifico del riconoscimento tra una rosa di profili di assoluto prestigio a livello nazionale, capaci di incarnare i valori dell’eccellenza, dell’intraprendenza e dell’ottimistica laboriosità.

L’incontro pescarese, oltre al contributo di Lucia Annunziata, si arricchirà degli interventi del Generale di brigata Gianluigi D’Alfonso (Comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza), del Colonnello Antonio Caputo (Comandante provinciale Pescara della Guardia di Finanza), di Giancarlo Di Vincenzo (Prefetto di Pescara), Donato Parete (figlio di Ermando Parete e co-fondatore del Premio Parete), Ottavio De Martinis (Presidente della Provincia di Pescara) e Antonio Di Marco (Presidente dei Borghi più belli d’Italia, sezione Abruzzo e Molise).

Lucia Annunziata è stata conduttrice del programma di informazione politica Mezz’ora in più su Rai 3. Ha fondato e diretto l’agenzia di stampa Ap.Biscom. Dal 2012 al 2020 ha diretto Huffington Post Italia. È stata presidente della Rai (2003-2004) e diretto il Tg3 (1996-1998). A lungo è stata inviata dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente per le testate giornalistiche il Manifesto e la Repubblica. Su Rai 3 è stata il volto delle trasmissioni Linea tre, Potere e Leader. Il suo libro più recente è intitolato "L'inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico", pubblicato da Feltrinelli nel 2022. Il prossimo mese di giugno riceverà il riconoscimento "alla carriera" all’interno del prestigioso Premio Ischia Internazionale di Giornalismo.

L’evento di Proclamazione anticipa, come di consueto, la cerimonia ufficiale di consegna del Premio Parete, che si tiene all’interno dell’Aula magna dell’Università Bocconi di Milano nella stagione autunnale e ha visto già succedersi i premiati Guido Barilla, Alberto Bombassei, Giorgio Armani, Giovanni Tamburi, Vittorio Colao.

La vita di Ermando Parete

Ermando Parete nasce ad Abbateggio (Pescara), montagne abruzzesi, il 15 febbraio 1923. All’età di vent’anni si arruola nel Corpo della Guardia di Finanza. Durante la Seconda guerra mondiale combatte in Jugoslavia e, dopo l’Armistizio dell’8 settembre del 1943, cerca di tornare in Italia con i gruppi partigiani. Catturato dalle Ss a Cimadolmo (Treviso), viene incarcerato e torturato a Udine. Subito dopo deportato nel campo di sterminio nazista di Dachau, in Germania.

Nonostante le condizioni disumane, sopravvive fino all’arrivo delle Forze alleate statunitensi, venendo liberato il 29 aprile del 1945. Scampato alla tragedia della Shoah, dagli anni Novanta e fino alla scomparsa nel 2016, Parete dedica la sua esistenza a raccontare l’orrore vissuto, come monito perché non accada mai più e unendo sempre lo sprone positivo di incoraggiare le giovani generazioni, visitando le scuole italiane e le università, incontrando i ragazzi, partecipando a convegni, seminari e dibattiti. La nuova grande caserma della Guardia di Finanza di Pescara, inaugurata nel maggio 2017, è a lui intitolata. L’anno seguente, il figlio Donato è stato co-fondatore del Premio Parete per portare avanti i valori espressi in vita da suo padre.