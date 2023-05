Pescara Calcio: ammenda di 1000 euro alla società ed una giornata di squalifica a Lescano

Il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisione in merito alle gare giocate ieri valevoli i match d'andata dei quarti di finale dei play-off. Il Pescara, vittoriosa contro l'Entella per 2-1, dovrà fare a meno di Facundo Lescano per una sola partita a causa dell'espulsione rimediata dopo il brutto fallo commesso su Paolucci.

Alla società biancazzurra è stata inflitta un'ammenda da 1000 euro per “i fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato- si legge nel documento- all’interno del recinto di gioco, prima dell’inizio della gara quattro petardi e tre fumogeni e, al 36° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c).”

Per quanto riguarda il campo i biancazzurri di Zeman mercoledì 31 maggio (ore 20:30) giocheranno la gara di ritorno contro l'Entella. Oltre a Lescano mancherà anche Ivan Mesik causa diffida. Al Pescara ora basterà vincere o pareggiare per approdare in semifinale.