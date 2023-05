Pescara: a Chiavari per centrare la qualificazione alle semifinali

Se il primo tempo tra Pescara e Virtus Entella è terminata 2-1 in favore degli adriatici questa sera, a Chiavari ore 20:30, si giocherà il secondo round tra le due compagini. Ai biancazzurri di Zeman basterà pareggiare o vincere per ottenere la qualificazione alle semifinali (in caso di passaggio del turno si affronterà una tra Foggia e Crotone). Questa mattina la squadra è partita con un volo verso la Liguria.

Per la partita di questa sera (presenti 323 tifosi da Pescara) Zeman recupera Brosco, out Mesik e Lescano causa squalifica. Questa la probabile formazione: 4-3-3 con Plizzari in porta; Milani, Boben, Brosco, Cancellotti in difesa; a centrocampo Aloi, Kraja e Rafia mentre in avanti Merola, Delle Monache e Cuppone.

Sul versante opposto la Virtus Entella di Volpe, per passare il turno, dovrà necessariamente vincere con qualsiasi risultato. Tante le assenze nei liguri a cominciare dagli squalificati Ramirez, Siatunis e Sadiki. Out per infortunio Chiosa, Morosini e Tascone. Questa la probabile formazione: 3-4-1-2 con Borra in porta; Manzi, Pellizer e Parodi in difesa; l'ex Zappella sulla fascia destra mentre sulla sinistra Tomaselli con Paolucci e Cobari a completare il reparto; Meazzi alle spalle delle due punte Merkaj e Faggioli (cresciuto nel settore giovanile del Pescara).

La gara di questa sera sarà diretta da Marco Saia della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Pietro Pascali di Bologna e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria, mente il IV Uomo sarà Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa.

FOTO: PESCARA CALCIO

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS-ENTELLA PESCARA

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Manzi, Pellizer, Parodi; Zappella, Paolucci, Corbari, Tomaselli; Meazzi; Merkaj, Faggioli; All. Volpe

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Milani, Boben, Brosco, Cancellotti; Aloi, Rafia, Kraja; Delle Monache, Merola, Cuppone; All. Zeman

ARBITRO: Saia della sezione di Palermo

ASSISTENTI: Pascali di Bologna e Pedone di Reggio Calabria

IV UOMO: Bordin della sezione di Bassano del Grappa