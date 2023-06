Foggia-Pescara 2-2, Zeman: "Ci siamo accontentati pensando alla gara di ritorno"

Il Pescara strappa un pareggio contro il Foggia (2-2) nella semifinale d'andata dei play-off. Giovedì si giocherà la gara di ritorno (ore 20:30) allo stadio Adriatico. In caso di ulteriore pareggio si andrà ai tempi supplementari e possibili calci di rigore. Queste le parole dell'allenatore del Pescara Zdenek Zeman in conferenza stampa nel post-gara:

"L'inizio ci ha fatto preoccupare, abbiamo subito il gol poi da parte della squadra c'è stata una reazione positiva. Abbiamo cercato di pareggiare e ci siamo riusciti con qualcosa in più rispetto al normale. Il risultato della gara di ritorno si partirà dal pareggio. Plizzari? Problema all'adduttore. I tempi di recupero? Non sono un medico, farà i controlli e vedremo cosa uscirà. Per noi Lescano è un giocatore importante, non per niente ha fatto 20 gol. Pensavo potesse aprire un po' la difesa del Foggia e con il suo fisico si fa notare.

Penso abbiamo fatto bene. Quando il Foggia gioca in casa faccia qualcosa in più. Sui pali anche noi avevamo le nostre occasioni non sfruttate. Rossi? Non l'ho visto, io non l'ho cercato e lui non ha cercato me. Si è creata una rivalità che per me non esiste ma so chi l'ha creata. A Pescara lo saluterò? Solitamente io saluto gli altri allenatori. A Foggia sono rimasti pochi giornalisti. Del Foggia nulla mi ha sorpreso, da parte mia mi aspettavo qualcosa in più sul piano del gioco. Penso ci siamo accontentati pensando alla gara di ritorno, che non è detto si vinca. Potevamo giocare meglio visto che loro sono più stanchi di noi e dobbiamo approfittare questo aspetto."