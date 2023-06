Per il Pescara il sogno Serie B termina in semifinale: il Foggia passa 5-6 ai calci di rigore

Finiscono qui i sogni di Serie B per il Pescara. Allo stadio Adriatico (gremito in ogni ordine di posto da 20 mila tifosi) passa il Foggia ai calci di rigore per 5-6 dopo 120 minuti di gioco terminati sul 2-2. I Satanelli di Delio Rossi incontreranno nella doppia finale il Lecco, che ha buttato fuori il Cesena anch'egli ai calci di rigore dopo lo 0-1 dei lombardi.

Padroni di casa in vantaggio dopo soli 2 minuti di gioco con il colpo di testa di Cuppone e quando ormai sembra che la finale sia ipotecata ecco il gol di Rizzo, al 96', che gela l'Adriatico. Si va ai tempi supplementari dove i biancazzurri si portano sul 2-1 con Desogus, subentrato a Merola, fa sperare nuovamente il pubblico di casa. A 6 minuti dal termine dei supplementari riecco il gol del Foggia, arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo con il colpo di testa di Markic.

Si va alla lotteria dei rigori: per il Pescara segnano Mora, Rafia e Vergani mentre falliscono Cancellotti, Aloi e Desogus. Nel Foggia, a siglare il successo dagli 11 metri, sono stati Markic, Peralta, Vacca e Rutjens e nei Satanelli, a fallire i rigori, sono stati Garattoni e Ogunseye.

Foto: Pescara Calcio

TABELLINO

PESCARA-FOGGIA 5-6 dopo i calci di rigore

MARCATORI: 2’ Cuppone (P), 97’ Rizzo (F), 95’ p.t.s Desogus (P), 114’ Markic (F)

PESCARA (4-3-3): D’Aniello; Gozzi, Brosco, Boben, Cancellotti; Rafia, Aloi, Kraja (66’ Mora); Merola (87’ Desogus), Lescano (66’ Vergani), Cuppone (66’ Delle Monache); All. Zeman

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Di Pasquale (103’ Rutjens), Rizzo; Bjarkason (55’ Garattoni), Frigerio, Pettermann (45’ s.t Vacca), Costa (74’ Iacoponi), Schenetti (103’ Odjer); Peralta, Ogunseye; All. Rossi

AMMONITI: Di Pasquale, Dalmasso (F), Mora, Brosco (P)

ESPULSI: /

ARBITRO: Mario Monaldi della sezione di Macerata

ASSISTENTI: Giorgio Lazzaroni di Udine e Stefano Galimberti di Seregno

IV UOMO: Mario Perri della sezione di Roma 1

SEQUENZA DEI RIGORI

GOL MARKIC (F), GOL MORA (P), GARATTONI FUORI (F), CANCELLOTTI FUORI (P), OGUNSEYE FUORI (F), RAFIA GOL (P), PERALTA GOL (F), ALOI PARATA (P), VACCA GOL (F), VERGANI GOL (P), RUTJENS GOL (F), DESOGUS FUORI (P)