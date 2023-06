Meeting nazionale Giovanissimi, su il sipario

Montesilvano raccoglie il testimone da Conegliano-Valdobbiadene (Veneto) e accoglie la tanto attesa festa del ciclismo giovanile, la più grande a livello nazionale e dalle dimensioni così poderose in termini di organizzazione e di numeri.

È il Meeting Nazionale dei Giovanissimi, sotto la firma di Addesi Cycling in condivisione con la Federazione Ciclistica Italiana, in una quattro giorni in cui sulla costa abruzzese sono attesi 1.257 bambini tra i 7 e i 12 anni, in rappresentanza di 163 società da 19 regioni d’Italia (oltre alle due province autonome di Trento e di Bolzano).

Una manifestazione patrocinata dalla Regione Abruzzo e dall’amministrazione comunale di Montesilvano, il cui territorio sarà interessato dalle notevoli implicazioni turistiche ed economiche, prodotte da un affollato raduno di bambini con le rispettive famiglie, i tecnici e gli accompagnatori al seguito.

Giovedì 15 giugno la tradizionale sfilata di apertura in un breve tragitto dal Teatro del Mare (viale Ungheria) fino al Pala Dean Martin, in cui le società partecipanti daranno vita a coreografie originali per l’assegnazione del consueto Premio Franco Ballerini, destinato al team che ha meglio sviluppato il tema “Ambiente e Territorio di provenienza tradizioni e usanze della propria regione”. A seguire la consueta riunione tecnica tra organizzatori, giudici di gara e società che dovrebbe svolgersi all’interno del Pala Dean Martin.

Venerdì 16 è la giornata con la maggior densità di gare, dalle 9:00 fino al primo pomeriggio, dedicate alle gimkane (per le categorie femminili e maschili G1, G2 e G3), agli sprint (per le categorie femminili e maschili G4, G5 e G6) nella zona del Pala Dean Martin e alla mountain bike cross country (per tutte le categorie in alternativa alle due precedenti prove) in un’area verde collocata tra via Aldo Rossi e via Alberto D’Andrea. Al termine delle gare, alle 18:00 circa, le premiazioni dei primi tre di tutte le batterie giornaliere con lo stesso orario sabato 17 e anticipato solamente nell’ultima giornata di domenica 18.

Sempre nel pomeriggio di venerdì, è prevista la grande finale di Bicimparo – Kinder Joy of Moving, progetto itinerante dall’alto valore educativo a cui prenderanno parte le 16 baby rappresentative dei comitati regionali d’Italia della Federciclismo, dando vita ad un appassionante torneo di gimkana/sprint con la proclamazione della rappresentativa vincitrice.

Sabato 17 e domenica 18 giugno saranno invece le giornate interamente dedicate alle prove su strada per tutte le categorie nei due percorsi di 720 metri e di 1.300 metri, collocati nell’ampia zona del Pala Dean Martin.

Il cerchio si chiuderà domenica nel primo pomeriggio, con la premiazione della società Campione d’Italia in questa festosa manifestazione che è una vetrina del movimento giovanile nazionale Under 13 e anche del territorio che la ospita.