Beach volley tricolore, tappe a Montesilvano e Vasto

Presentazione ufficiale della stagione 2023 del beach volley italiano. Presenti il presidente federale Giuseppe Manfredi e Fabio Galli, coordinatore dell’attività territoriale Fipav, l’incontro è stato moderato da Giovanni Cristiano, voce del beach volley italiano oltre che di Sky Sport. In collegamento telefonico da Jurmala hanno partecipato l’abruzzese Paolo Nicolai e Samuele Cottafava e in collegamento video le campionesse d’Italia in carica Marta Menegatti e Valentina Gottardi.

Tanti gli argomenti trattati durante l’incontro: si è parlato ovviamente delle varie tappe del Campionato Italiano Assoluto e di quelle Giovanili, del Campionato Italiano per Società conclusosi a fine maggio e dello stato di salute di tutto il movimento del beach volley. Lo spazio è stato dedicato anche ai vari eventi Futures in programma in Italia e a tutta l’attività internazionale, con un occhio di riguardo verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Sempre nell’ambito della videoconferenza sono poi state presentate le due nuove partnership del circuito tricolore: Fonzies (title sponsor del campionato italiano) e Ismea.

Per il campione ortonese Paolo Nicolai “la crescita del movimento del beach volley e dei tornei disputati in Italia è sotto gli occhi di tutti. L’aumento di giocatori, società, scuole di beach volley ed eventi è un aspetto molto positivo per il nostro sport. Ora siamo in Lettonia per giocare un nuovo torneo del Beach Pro Tour. Chiaramente scenderemo in campo per cercare di arrivare fino in fondo e magari vincere questa tappa. Siamo pienamente convinti dei nostri mezzi e quindi sono molto fiducioso sul prosieguo della stagione. Ci sono tanti tornei da giocare e, la classifica generale è molto corta, sono tante le coppie raccolte in una manciata di punti. Stiamo lavorando per preparare al meglio uno degli appuntamenti clou della stagione come i Campionati Europei in programma ad agosto”.

GLI APPUNTAMENTI ABRUZZESI NEL CALENDARIO

Campionato Italiano Assoluto

25-27 agosto, Vasto

Campionato Italiano Assoluto “Gold”

7-9 luglio, Montesilvano

Campionato Italiano Under 18

3-4 luglio, Montesilvano

Campionato Italiano Under 20

5-6 luglio, Montesilvano