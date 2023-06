Presentata la decima edizione della Montesilvano Futsal Cup

La Montesilvano Futsal Cup 2023 è pronta per partire. Giunta alla decima edizione, la manifestazione è stata presentata questa mattina alla presenza del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, dell'assessore allo sport Alessandro Pompei, della presidente della commissione consiliare Sport Alice Amicone e degli organizzatori Luca Copparoni e Alessandro Maurizi.

Il più importante torneo di calcio a 5 internazionale giocato in Italia debutterà, infatti, venerdì 23 giugno alle ore 16. L'evento è una vetrina sportiva per il movimento giovanile di questo sport e, contemporaneamente, è un motivo di prestigio e blasone per il Comune di Pescara che patrocina da sempre l'iniziativa. Sabato 24 giugno alle ore 21 si svolgerà la sfilata di tutti i partecipanti dai Grandi Alberghi fino al Teatro del Mare

"Fin dall'inizio del nostro mandato – ha dichiarato il primo cittadino - abbiamo puntato fortemente sullo sport come veicolo di promozione turistica del nostro territorio. I fatti ci hanno dato ragione perché lo sport è stato in questi anni un elemento trainante determinante, che ci ha permesso di instaurare, strada facendo rapporti di collaborazione con le Federazioni Italiane delle varie discipline, le quali scelgono sempre di più Montesilvano per l'organizzazione di grandi eventi sia per i nostri impianti sia per le strutture ricettive. Montesilvano Futsal Cup, giunta alla decima edizione, l'ho seguita prima da assessore e negli ultimi anni ancora di più come sindaco, sostenendola con i nostri impianti e facendola crescere insieme agli organizzatori, ai quali va il nostro plauso e il nostro ringraziamento. E' una manifestazione che ha sempre dato molto in termini di consenso sul nostro territorio e ha avuto da sempre la presenza di giovani provenienti da tutto il mondo".

"La decima edizione della Montesilvano Futsal Cup è patrocinata anche dalla Regione Abruzzo – afferma l'assessore Pompei - e dai comuni di Spoltore e Città di Sant'Angelo. Le finali di tutte le categorie si disputeranno il 29 giugno nello storico PalaRoma di Montesilvano. Siamo davvero lieti di ospitare i settori giovanili delle squadre più importanti al mondo del futsal. Tutti gli eventi calcistici che si svolgono a Montesilvano in genere si giocano nei weekend questo, invece, dura una settimana ed è un torneo molto strutturato. Non è facile gestire 240 partite, 80 squadre, in 6 impianti, per questo rivolgo i complimenti agli organizzatori che ogni anno alzano sempre di più l'asticella".

Le partite d'esordio saranno due e si disputeranno in due impianti di Montesilvano, per la prima volta verrà utilizzato anche il Centro Sportivo Trisi, oltre al PalaSenna e al PalaRoma, che verrà riservato per la categoria under 9, ci sarà il derby abruzzese Citerius San Valentino contro Academy Montesilvano. Mentre, sul campo del Centro Sportivo Trisi, giocherà per l'under 7 Ladislao Calcio a 5 contro Individual Soccer Project.

"Quella di quest'anno è un'edizione dai numeri importanti ha spiegato Alessandro Maurizi, organizzatore - 7 categorie (under 7, under 9, under 11, under 13, under 15, under 17 e under 19), 80 squadre iscritte (dai giapponesi della Japan Mini Football Association, alla più titolata squadra d'Europa gli spagnoli dell'Inter Movistar, poi Brasile con il Pinheiro Atlético Clube, perfino Australia con il River City Futsal Cup, senza citare le molteplici e prestigiosi compagine italiane), 6 palazzetti (a Montesilvano PalaRoma, PalaSenna e CS Trisi, a Pescara il PalaRigopiano, nel comune di Sant'Angelo il PalaCastagna, e in quello di Spoltore Pala D'Amario) e 80 squadre iscritte. Gli ingressi a tutte le partite sono gratuiti".

L'under 17, una delle categorie trampolino di lancio per il professionismo del calcio a 5 internazionale, debutta invece domenica 25 giugno alle ore 9 quando al PalaSenna una delle due squadre australiane iscritte, l'AFA Australian affronterà i romani dello Sporting Club Marconi.