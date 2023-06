Accadde oggi: 21 giugno 1987, il Pescara di Galeone vola in Serie A

Era il 21 giugno del 1987 quando il Pescara guidato da Giovanni Galeone vinse all'Adriatico contro il Parma di Arrigo Sacchi e conquistò aritmeticamente la promozione in Serie A, la terza in massima serie dopo quelle delle stagioni 1976-77 con Cadè e del 1978-79 con Angelillo in panchina.

A decidere la gara contro la formazione emiliana fu Roberto Bosco al 27 minuto della ripresa. E pensare che quella squadra venne costruita per la Serie C, dato che nella stagione precedente i biancazzurri retrocessero con Catuzzi poi ripescata a causa del fallimento del Palermo.

PESCARA CALCIO 1986-87

PORTIERI: Gatta, Minguzzi, Marcello;

DIFENSORI: Benini, Camplone, Ciarlantini, Bergodi, Ronzani, Dicara;

CENTROCAMPISTI: Bosco, Berardi, Marchegiani, Marchionne, Mancini, De Rosa, Pagano, Gasperini Loseto, Danese;

ATTACCANTI: Rebonato, Berlinghieri, Gaudenzi, Romano, Bessan;

ALLENATORE: Giovanni Galeone