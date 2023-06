Motocross, vittoria per Rasetta del Virtus Racing Team alla seconda prova del Campionato Italiano FMI

E’ stato un weekend molto impegnativo in una pista veramente insidiosa, ma che non ha fermato Loris Rasetta pilota del Virtus Racing Team che lo scorso 4 giugno a Fermo, si è aggiudicato una meritatissima vittoria valevole per la seconda prova del Campionato Italiano AMA Expert Rider.

Già dalle qualifiche il pilota di Loreto Aprutino (PE) ha mostrato un ottimo feeling con la moto e la pista, tanto da chiudere il turno in prima posizione con qualche decimo di vantaggio in quello che è un tracciato storico molto tradizionale, caratterizzato da contropendenze e da dislivelli notevoli.

La Gara è iniziata con una buona partenza e un transito dopo la prima curva intorno alla terza posizione. Da lì, il pescarese ha impresso il suo ritmo passando in prima posizione e chiudendo la batteria con oltre 20 secondi di vantaggio.

La partenza buona anche in Gara 2, ma a metà rettilineo il contatto con un altro pilota rallentano Rasetta facendolo slittare indietro di alcune posizioni e facendolo transitare dopo la prima curva intorno alla sesta posizione. Da lì una rimonta dirompente con l’abruzzese che già al giro successivo aveva raggiunto il terzo posto. Verso metà manche una successiva rimonta e mentre stava procedendo per sorpassare il secondo, quest’ultimo ha commesso un errore ed scivolato. Rassetta è passato quindi in seconda posizione e dopo qualche passaggio è riuscito a superare anche il primo chiudendo con un buon margine sul secondo.

Il pilota che corre su una GasGas con il numero 619, ha chiuso così: Overall 1º Rider Mx1 e 2° in Campionato.