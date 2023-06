Pescara Calcio: ufficiale la prima cessione. Boben passa al Cluj

C'è la prima cessione ufficiale in casa Pescara. Il difensore Matija Boben, i prestito dalla Ternana, è stato ceduto a titolo definitivo al club rumeno del Cluji, squadra allenata dal neotecnico Andrea Mandorlini. Questa la nota ufficiale del club rumeno:

"Siamo felici di annunciare che il difensore centrale Matija Boben è il nuovo giocatore della nostra squadra!

Originario della Slovenia, il 29enne stopper ha giocato in Italia per Pescara, Livorno e Ternana nelle ultime stagioni. Nel corso della sua carriera ha giocato anche in Russia, per l'FK Rostov, ma anche nel suo paese natale, all'ND Gorica.

Gli auguriamo il benvenuto e tanti traguardi con la maglia della ciliegia!"