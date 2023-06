Gli architetti aprono gli studi al pubblico

Rigenerazione e riuso, studi under 35, progetti per la collettività. Questi i temi dei progetti in esposizione negli studi temporanei degli appartenenti all’ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Pescara, nell’ambito di Open! Gli architetti aprono i loro studi al pubblico. L’evento rientra negli eventi nazionali per il centenario della nascita degli ordini professionali.

In occasione dell'appuntamento nazionale del 23 e 24 giugno scorsi, che prevedeva appunto la presentazione dei progetti al pubblico, l'ordine provinciale ha così proposto una passeggiata esplorativa di cinque chilometri da piazza Le Laudi fino a piazza Paolucci passando per la Madonnina del Porto, con l’allestimento di stanze espositive temporanee di quattro metri di altezza. “Così abbiamo messo in luce i progetti degli architetti della nostra provincia” commenta Angelo D'Alonzo, presidente dell'ordine degli Architetti di Pescara.



E, visto il successo e il richiamo delle stanze gialle, dall’ordine hanno deciso di prolungare l’installazione fino a venerdì prossimo. “Nelle tre piazze, le tre stanze espositive temporanee rimettono al centro la figura dell’architetto e il suo ruolo sociale, cercando di mostrare le potenzialità dell’architettura al grande pubblico e ai non addetti ai lavori - aggiunge Angelo D'Alonzo -. Per rappresentare nel senso più ampio l’intera categoria e non solo la singola attività professionale e far comprendere l’importanza del lavoro dei professionisti che intervengono sullo spazio di vita dell’uomo, sia privato che pubblico”.