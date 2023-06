Gli atleti della “d’Annunzio” in evidenza ai Campionati Universitari di Camerino

Dal 17 al 25 giugno si sono svolti a Camerino (MC) e nel suo circondario i Campionati Nazionali Universitari.

La “d’Annunzio”, ancora senza un suo CUS, si è presentata a questi campionati dopo 8 anni di assenza con una delegazione composta da diversi studenti impegnati in varie discipline sportive: atletica leggera, judo, ciclismo su strada, lotta libera e beach volley. La rappresentanza studentesca della “G, d’Annunzio”, con il coordinatore del prossimo Comitato sportivo universitario, Fiorenzo Foti, ha voluto fortemente la partecipazione dell’Ateneo ai Campionati Universitari 2023 e, dopo aver trovato collaborazione da parte dell'ex Rettore, Sergio Caputi, e del Direttore Generale, Giovanni Cucullo, continua ora ad avere il pieno appoggio da parte del nuovo Rettore, Liborio Stuppia, per continuare nell’impegno a favore dello sport universitario.

Nei campionati appena conclusi la delegazione di studenti della “d’Annunzio” ha portato a casa due medaglie d'oro ed una di bronzo dimostrando la preparazione degli studenti dell’Ateneo anche in ambito sportivo.

Si sono collocano primi a livello nazionale: Rocco Terranova, studente di Scienze Motorie, nella disciplina della lotta libera, e Greta Zuccarini, iscritta alla magistrale di Scienze Motorie, per la disciplina dei 400 metri ad ostacoli, incoronata allo stadio di Fabriano (AN) al termine di una gara mozzafiato. Portano in ateneo un terzo posto e la medaglia di bronzo i ragazzi del Beach Volley, con Fiorenzo Foti, studente di Logopedia, e dal suo compagno di squadra, Nicolas Di Francesco, studente di Medicina e Chirurgia, sconfitti solo in semifinale dalla coppia che si è poi aggiudicata il torneo.

Nella prima foto la vincitrice dell'oro per i 400 mt ad ostacoli Greta Zuccarini ed il bronzo nel beach volley Fiorenzo Foti.

Nella seconda foto il vincitore della lotta libera Rocco Terranova.