Mimmo Fasciocco saluta la Pescara Basket

Mimmo Fasciocco lascia la Pescara Basket e si accasa al Roseto 20.20. La Pescara Basket saluta così un grande atleta che, dall'under 14 in poi, ha giocato sempre con la casacca biancazzurra, disputando 4 campionati senior tra C2, C Gold e, l'anno scorso, in Serie B, nonché vari campionati giovanili.

Il patron Luca Di Censo ricorda che Fasciocco "è il giocatore con più presenze nella storia della Pescara Basket, ben 149, nonché il secondo miglior realizzatore di tutti i tempi nelle file biancazzurre. Ci ha regalato grandi emozioni ed è stato molto importante per tutti noi, profondendo sempre tanto impegno. Mimmo ci ha aiutato a toglierci diverse soddisfazioni e quindi sarà per sempre uno di noi, un pezzo di storia importante per la Pescara Basket. Gli facciamo un grosso in bocca lupo e lo aspettiamo a braccia aperte al derby con Roseto al Palaelettra".