Coppa Italia di A e B: il Pescara debutterà contro la Reggiana

Continua senza sosta il ritiro pre-campionato del Pescara di Zeman presso lo stadio Mastrangelo di Montesilvano. Nel frattempo è stata ufficializzata per domenica 6 agosto (da definire l'orario) la partita contro la Reggiana, neopromossa in Serie B, valevole per il Primo Turno della Coppa Italia di A e B.

I biancazzurri, se giocheranno in casa, la gara si potrebbe giocare allo stadio Bonolis di Teramo a causa dei lavori di riqualificazione dello Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara.

Foto: Pescara Calcio