Pescara in campo per la Coppa Italia contro la Reggiana, Zeman: "Voglio vedere come reagirÃ  la squadra"

Partirà domani la nuova stagione del Pescara. I biancazzurri di Zeman scenderanno in campo (ore 18:00 a Fiorenzuola) per il Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia A e B contro la neopromossa Reggiana di Alessandro Nesta. Per il match di domani saranno assenti Tommasini, Tunjov, Aloi, Scipioni e Vergani. Queste le dichiarazioni del tecnico Zdenek Zeman in conferenza stampa:

"Ci saranno dei ballottaggi come dappertutto. Partiamo in 21 e penso ci saranno delle possibilità per poter giocare. Durante la partita ci saranno dei cambi. Essendo la prima partita, di una Coppa in cui noi non centriamo nulla, ci proveremo. La Coppa è riservata alle prime 8 squadre che entreranno alla fine, è sempre stato così. Tommasini e Cangiano hanno completato la rosa, con questi due arrivi la squadra dovrebbe essere a posto. Speriamo di poter lavorare con questi due giovani che non hanno esperienza ma talento e vorrei vedere come si comporteranno con squadre vere.

Possibile partenza di Mesik? Mi dispiacerebbe molto se ansasse via-ha detto il boemo-però il calcio va così e di solito i più bravi si vendono. Sicuramente la società avrà pensato al sostituto. Il regista è Squizzato, anche Dagasso può giocarci ma spero di recuperare Aloi. De Marco e Manu li vedo come mezz'ali, anche se il primo nella Vibonese ha giocato in quel ruolo ma lo vedo più come un mediano. Finora non ho visto Tunjov, per me è un incognita ma per la società no visto che lo hanno voluto dal primo momento. Spero si rimetta a posto al più presto. Tommasini non sarà a disposizione, ha fatto un solo allenamento. Abbiamo fatto metà preparazione mentre lui deve ancora inserirsi perché ha lavorato da solo. Giocare con la difesa alta? Per ora lo abbiamo fatto ma in partite che servivano più per preparare tempi e spazi. Penso che dipenderanno molto dagli avversari se ci costringeranno a restare bassi.

Alessandro Nesta mi ha dato grosse soddisfazioni, non solo a me ma anche a tutta Italia. Per anni è stato il miglior difensore centrale al mondo. E' un bravo ragazzo, vive di calcio e sono contento sia tornato in Italia. Crescerà come allenatore? Tutti possono crescere, gli auguro tutto il meglio ma è ancora presto.

I portieri? Plizzari partirà come primo visto che ha esperienza dallo scorso anno mentre Ciocci è un bravo portiere ma dovrà aspettare per inserirsi. Partire con Merola e Accornero? Ho provato questo accoppiamento in allenamento, per ora è andato bene visto che non c'erano avversari in allenamento. Mora? Lui da mediamo si comporta bene come tecnica ed esperienza e ha molta influenza sul gruppo. Se chiedo di dargli ritmo forse perdo tempo. La Reggiana? Non li conosco. E' una squadra che farà la Serie B e vincendo il campionato avevano delle potenzialità e sono migliorati prendendo giocatori importanti come Genovese. Vedremo cosa accadrà ma non guardo il risultato, voglio vedere come si muoverà la squadra, come reagirà a gente che ci attaccherà e cercare di proporre qualche cosa di nostro.

Il rinvio dell'inizio del campionato? Bene il prolungamento del riposo-afferma Zeman-nel senso che noi siamo a metà preparazione e l'altra metà andrà fatta e servirà tempo. La squadra è giovane e servirà tempo per capire molte cose e dovrà crescere fisicamente, una parte che abbiamo curato in questi giorni ma non abbiamo finito. La squadra tecnicamente è superiore a quello della scorso anno. Mi aspetto che riuscirà a giocare come squadra, insieme e trovare tempi e spazi giusti in mezzo al campo.

Anche fisicamente possiamo dire che questa squadra è superiore a quella dello scorso anno, Vergani sta lavorando per tornare al meglio, penso che in breve rientrerà in gruppo. Tra Manu, De Marco e Dagasso spero siano tutti e tre pronti. Dagasso mi ha sorpreso molto positivamente. Mesik, Pellacani e Brosco stanno bene, sia mentalmente che fisicamente anche se la coppia si riesce a fare con Staver dietro di loro, che ha delle qualità anche se gli manca l'esperienza."