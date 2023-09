Il Pescara batte l'Arezzo 3-2 con molta sofferenza

Allo stadio Adriatico il Pescara vince 3-2 contro il neopromosso Arezzo con una prestazione non del tutto convincente. Dopo soli 12 minuti di gioco i biancazzurri di Zeman si ritrovano sul 2-0, prima con Tunjov poi con Merola. Col passare dei minuti il Delfino diventa sempre meno pericoloso e allo scadere del primo tempo, su un tiro di Gucci, il difensore Mesik insacca nella porta sbagliata, dando così morale all'Arezzo nel tornare in partita.

Nella ripresa i toscani trovano la rete del pareggio: calcio d'angolo battuto da Settembrini con il pallone in area di rigore per il tiro al volo di Gucci. Al 60' l'Arezzo ha la palla gol del sorpasso con Gucci, bravo Plizzari a respingere il tiro. Passano 10 minuti ed il Pescara trova la rete del vantaggio: cross dalla destra di Pierno verso l'area per il colpo di testa di Cangiano (subentrato ad Accornero poi uscito a causa di un virus intestinale). Gli ultimi 10 minuti di gioco sono una vera sofferenza per il Pescara, con Plizzari che respinge le conclusione, al 91', di Foglia. Dopo 3 minuti di gioco l'arbitro mette la parola fine alla partita: il Pescara vince e tornerà in campo martedì a Carrara (ore 20:45) contro la Sestri Levante.

TABELLINO

PESCARA-AREZZO 3-2

MARCATORI: 10’ Tunjov, 11’ Merola, 44’ autogol di Mesik (P), 55’ Gucci (A), 70’ Cangiano (P)

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Milani, Brosco, Mesik, Pierno; Squizzato, Dagasso (45’ s.t Franchini), Tunjov (38’ De Marco); Merola (75’ Masala), Cuppone, Accornero (45’ s.t Cangiano (85’ Vergani)); All. Zeman

AREZZO (4-3-3): Trombini; Renzi, Masetti (45’ s.t Chiosa), Polvani, Coccia; Settembrini, Bianchi, Shaka (76’ Castiglia); Guccione (61’ Gaddini), Gucci, Iori; All. Indiani

AMMONITI: Tunjov, Brosco (P), Shaka, Gaddini (A)

ESPULSI: /

ARBITRO: Arena della sezione di Torre del Greco

ASSISTENTI: Cecchi di Roma 1 e Pasqualetto di Aprilia

IV UOMO: Acquafredda della sezione di Molfetta

3° GIORNATA SERIE C GIRONE B ANCONA-PINETO 1-0 PONTEDERA-CESENA 1-3 RIMINI-JUVENTUS U23 4-3 SPAL-PERUGIA 1-2 CARRARESE-VIS PESARO 1-0 RECANATESE-LUCCHESE 1-3 GUBBIO-FERMANA 0-0 OLBIA-TORRES 0-3 PESCARA-AREZZO 3-2 VIRTUS ENTELLA-SESTRI LEVANTE 0-1

CLASSIFICA SERIE C GIRONE B CARRARESE 9 TORRES 9 PESCARA 7 LUCCHESE 7 OLBIA 6 GUBBIO 5 PERUGIA 5 ANCONA 4 FERMANA 4 CESENA* 3 SPAL* 3 RIMINI 3 PONTEDERA 3 AREZZO 3 SESTRI LEVANTE 3 PINETO 2 VIRTUS ENTELLA 2 JUVENTUS NEXT GEN * 0 RECANATESE* 0 VIS PESARO 0

*UNA PARTITA DA GIOCARE