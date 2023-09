Ufficiale: l'abruzzese Fabio Grosso Ã¨ il nuovo allenatore dell'Olympique Lione

L'abruzzese Fabio Grosso torna in panchina. L'ex giocatore della Nazionale Campione del Mondo del 2006 ex allenatore del Frosinone si siederà sulla panchina dell'Olympique Lione. Per Grosso si tratta di un ritorno, dato che da giocatore militò nel club francese da giocatore dal 2007 al 2009. Grosso subentra a Laurent Blanc dopo un avvio di stagione del tutto deludente: 3 sconfitte ed un pareggio nelle prime 4 gare di campionato ed ultimo in classifica.

L'allenatore ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Fabio Grosso debutterà questa sera, sulla panchina del Lione, contro Le Havre, gara valevole per la 5° giornata del campionato di Ligue 1.