Il Lunedì del Delfino

Il Delfino si affida al karma e si riprende i due punti persi a Perugia, ai danni di un indomito Arezzo. Se in Umbria il pareggio finale gridava vendetta per le tante occasioni fallite, la gara di sabato sera all’Adriatico ha premiato forse oltre misura i biancazzurri, che devono ringraziare uno strepitoso Plizzari, in grado di salvare il 3-2 finale a pochi secondi dal triplice fischio arbitrale.

Insomma i sette punti all’attivo dopo le prime tre giornate fotografano in maniera corretta il rendimento attuale del Pescara, a prescindere da come sono arrivati. Le disattenzioni e i tanti momenti di pausa nell’arco dei novanta minuti di gioco sono anche causati dalla pesante preparazione zemaniana estiva, in aggiunta alle temperature ancora elevate, che contribuiscono ad evidenziare il peso delle fatiche di cui sopra.

Fortunatamente anche le potenziali rivali del girone, Spal in primis, non sembrano rendere al meglio, per cui la classifica sorride a Brosco e compagni più di quanto non si potesse pretendere e immaginare.

Giornata dopo giornata stiamo scoprendo le parecchie individualità importanti che questa Rosa sembra possedere, come il ventunenne Gianmarco Cangiano, autore della terza rete, quella decisiva. Ciò che conta è però il positivo spirito di gruppo, vera essenza del Zeman pensiero, il quale trasuda apertamente dalle dichiarazioni dei singoli, ben decisi a portare avanti una stagione all’insegna dei successi di squadra, prescindendo da chi scende in campo.

Dopo il prossimo impegno, che vedrà il Delfino scendere in campo domani sera (primo turno infrasettimanale) in quel di Sestri Levante, con inizio alle ore 20:45, si profila un periodo di quasi due settimane di stop, a causa del rinvio del derby con il Pineto, originariamente in programma domenica 24 settembre allo Stadio Adriatico (tecnicamente “fuori casa” in quanto ospiti dei teramani, che fruiscono del rettangolo pescarese per le prime giornate di campionato), ma posticipato a mercoledì 11 ottobre, giacché l’impianto di via Pepe ospiterà gli Europei Master di Atletica.