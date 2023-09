Il Pescara batte il Sestri Levante ed Ã¨ momentaneamente in vetta

Allo stadio Dei Marmi di Carrara il Pescara ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo aver battuto il neopromosso Sestri Levante per 1-2. In attesa di Carrarese-Torres, in programma oggi pomeriggio alle ore 18:30, il Delfino è momentaneamente in vetta alla classifica del Girone B.

Rispetto alle prime 3 gare del campionato mister Zeman offre una formazione del tutto inedita: con Moruzzi e Floriani sulle fasce mentre Mesik e Pellacani centrali di difesa; a centrocampo torna Aloi dopo l'infortunio assieme a De Marco (autore della doppietta) e Dagasso. In attacco al posto di Merola e Accornero ci sono Masala e Cangiano.

Avvio molto offensivo da parte deli padroni di casa, con il colpo di testa di Oliani, bravo Plizzari a sventare il pericolo. All'8' il Pescara passa in vantaggio: Moruzzi viene atterrato in area di rigore, l'arbitro Guaziolino della sezione di Torino assegna il calcio di rigore. Dagli 11 metri Cuppone si fa ipnotizzare dal portiere Anacoura ma sulla ribattuta De Marco impatta di testa portando il Delfino sullo 0-1. Al 44' Dagasso commette anch'egli un fallo in area su Raggio Garbaldi e calcio di rigore per il Sestri Levante. Dal dischetto Candiano non sbaglia con Plizzari che intuisce ma non basta: 1-1.

Nella ripresa Zeman si affida a ben 3 cambi: fuori Floriani, Dagasso e Masala dentro Pierno, Franchini e Merola. Al 47' Pescara vicinissimo al raddoppio: contropiede di Cuppone tuto solo davanti ad Anacoura bravissimo ad abbassare la saracinesca all'attaccante biancazzurro. Al 57' gli ospiti trovano la rete del vantaggio: lancio sbagliato dal portiere Anacoura, recupero di Merola, uno due con Dagasso con quest'ultimo che insacca all'angolino alto del secondo palo: 1-2.

Al 72' Gala calcia dal limite dell'area un tiro a giro, bravissimo Plizzari a respingere la conclusione dell'avversario. All'84' biancazzurri vicini alla terza rete con Cangiano che calcia verso la porta, il difensore Parlanti salva il pallone sulla linea. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro Guazolino manda le squadre negli spogliatoi: il Pescara vince 2-1 contro il Sestri Levante.

Foto: Pescara Calcio

TABELLINO

SESTRI LEVANTE-PESCARA 1-2

MARCATORI: 9’ 57’ De Marco (P), 44’ su rigore Candiano (S)

SESTRI LEVANTE (3-5-1-1) Anacoura; Pane, Oliana, Regini; Parlanti, Candiano, Raggio Garibaldi, Troiano, Furno; Gala (84’ Cericola); Busatto (45’ s.t Forte); All. Barilari

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani (45’ s.t Pierno), Pellacani (51’ Brosco), Mesik, Moruzzi; Aloi, De Marco (60’ Tunjov), Dagasso (45’ s.t Franchini); Masala (45’ s.t Merola), Cuppone, Cangiano; All. Zeman

AMMONITI: Troiano (S); Aloi, Franchini, Mesik, Pierno (P)

ESPULSI: /

ARBITRO: Guazolino della sezione di Torino

ASSISTENTI: Barberis di Collegno e Ranieri di Milano

IV UOMO: Scarpati della sezione di Formia

4° GIORNATA SERIE C GIRONE B AREZZO-OLBIA 1-1 FERMANA-RECANATESE 0-1 LUCCHESE-GUBBIO 0-0 PINETO-RIMINI 1-0 VIS PESARO-VIRTUS ENTELLA 2-0 CESENA-ANCONA 4-0 JUVENTUS UNDER-23-SPAL 0-1 PERUGIA-PONTEDERA 1-1 SESTRI LEVANTE-PESCARA 1-2 TORRES-CARRARESE Oggi ore 18:30

CLASSIFICA SERIE C GIRONE B PESCARA 10 CARRARESE* 9 TORRES* 9 LUCCHESE 8 OLBIA 7 CESENA* 6 PERUGIA 6 GUBBIO 6 SPAL* 6 PINETO 5 PONTEDERA 4 AREZZO 4 FERMANA 4 ANCONA 4 VIS PESARO 3 RIMINI 3 RECANATESE* 3 SESTRI LEVANTE 3 VIRTUS ENTELLA 2 JUVENTUS NEXT GEN* 0

*UNA PARTITA DA GIOCARE