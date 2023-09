Anche l'Abruzzo ai Mondiali Paralimpici di tiro in PerÃ¹ con il tecnico vastese Marco La Verghetta

È partito alla volta di Lima, in Perù, Marco La Verghetta che rappresenterà l'Abruzzo ai Mondiali di tiro paralimpico che si svolgeranno nella capitale peruviano fino al prossimo 30 settembre. Marco La Verghetta è impegnato come come componente dello staff tecnico della nazionale italiana paralimpica di tiro a segno che si contenderà i titoli iridati insieme a quella di tiro a volo. Mauro Sciulli, presidente regionale CIP Abruzzo:

"Al tecnico vastese, delegato provinciale CIP Chieti e docente di educazione fisica presso gli istituti scolastici Ciampoli-Spaventa di Atessa e Polidori di Fossacesia e a tutti gli azzurri, auguriamo buona fortuna da parte del comitato regionale CIP Abruzzo e da tutta la famiglia paralimpica abruzzese".