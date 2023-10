Serie C: Il Pescara batte il Gubbio in rimonta 3-2

Allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” il Pescara si aggiudica il “Monday Night” della sesta giornata del campionato di Serie C Girone B battendo per 3-2 il Gubbio di Piero Braglia. Emozioni a non finire per i tifosi presenti sugli spalti, con i biancazzurri che passano in vantaggio dopo 24 minuti di gioco con un gran gol dal limite dell'area di Tunjov. Il pareggio eugubino arriva nella ripresa, con Udoh (subentrato a Mercati) che spacca la partita prima con il gol partendo sul filo del fuorigioco, poi servendo al 71' l'assist vincente per il compagno Di Massimo.

Passano 2 minuti ed il Pescara trova subito la rete del pari: cross dalla sinistra di Moruzzi, il portiere Vettore smanaccia via il pallone con Squizzato che fa partire un tiro imprendibile per l'estremo portiere ospite: 2-2.

Al 90' arriva la grande gioia per i padroni di casa: fa tutto Moruzzi che da fermo tira all'angolino basso del primo palo: 3-2. Dopo 6 minuti di gioco finisce il match: il Pescara si porta a casa 3 punti fondamentali salendo a quota 13 punti, a -5 dalla capolista Torres, con i biancazzurri che devono recuperare il derby con il Pineto. Giovedì la squadra di Zeman tornerà in campo contro la Fermana, match valevole per il Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, un test soprattutto per testare chi in queste prime giornate di campionato ha avuto poco spazio.

TABELLINO

PESCARA-GUBBIO 3-2

MARCATORI: 25’ Tunjov (P), 58’ Udoh, 71’ Di Massimo (G), 73’ Squizzato (P), 90' Moruzzi (P)

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Moruzzi, Brosco, Mesik, Pierno (82’ Floriani); De Marco, Squizzato (82’ Aloi), Tunjov; Merola (87’ Masala), Cuppone (Tommasini), Accornero (60’ Cangiano); All. Zeman

GUBBIO (4-2-3-1): Vettorel; Morelli (45’ s.t Frey), Signorini, Portanova, Mercadante; Rosaia, Mercati (52’ Udoh); Spina (72’ Pirrello), Bulevardi (60’ Casolari), Di Massimo; Montevago (52’ Chierico); All. Braglia

AMMONITI: Rosaia, Bulevardi (G); Squizzato (P)

ESPULSI: /

ARBITRO: Simone Galipò della sezione di Firenze

ASSISTENTI: Marco Toce della sezione di Firenze e Alessandro Parisi di Bari

IV UOMO: Andrea Traini della sezione di San Benedetto del Tronto

6° GIORNATA SERIE C GIRONE B LUCCHESE-PINETO 3-0 CARRARESE-VIRTUS ENTELLA 2-0 AREZZO-PONTEDERA 1-1 JUVENTUS NEXT GEN-TORRES 0-1 OLBIA-ANCONA 0-1 CESENA-RIMINI 5-2 PERUGIA-SESTRI LEVANTE 1-0 RECANATESE-SPAL 1-0 PESCARA-GUBBIO 3-2 VIS PESARO-FERMANA 2-2

CLASSIFICA SERIE C GIRONE B TORRES 18 CESENA 15 CARRARESE 13 PESCARA* 13 LUCCHESE* 11 PERUGIA 10 GUBBIO 9 AREZZO 8 OLBIA 8 RECANATESE 7 ANCONA 7 PONTEDERA 6 JUVENTUS NEXT GEN 6 SPAL* 6 PINETO* 5 FERMANA 5 VIS PESARO 4 RIMINI 4 SESTRI LEVANTE 3 VIRTUS ENTELLA 2

*UNA PARTITA DA GIOCARE