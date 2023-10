Pescara-Gubbio 3-2, Zeman: "Sono contento, la squadra ha dimostrato la voglia di giocare"

Il Pescara vince contro il Gubbio per 3-2 e sale a quota 13 punti in classifica, a -5 dalla capolista Torres a punteggio pieno. Giovedì i biancazzurri torneranno in campo all'Adriatico per la gara di Coppa Italia contro la Fermana e successivamente, domenica 8 ottobre alle ore 18:30, affronterà la Spal, reduce dal k.o. contro la Recanatese (1-0) e con l'allenatore Di Carlo esonerato. Queste le parole di Zdenek Zeman a Rete8 nel post-gara:

"In generale sono contento. La squadra ha dimostrato che ha voglia di giocare, ci ha provato e qualche volta c'è riuscito e qualche volta no. Fa parte del calcio. Perché quei primi quindici minuti del secondo tempo giocati male? Non lo so, non me lo spiego. In quei 15 minuti gli avversari devono fare qualcosa. Sapevamo che il Gubbio era una squadra fisica, abbiamo subìto tanto e sulle giocate non credo, a parte un occasione non credo abbiano fatto tanto.

Moruzzi? “Ha fatto un bel gol, lo sognava da inizio campionato e c'è riuscito. Anche oggi, davanti la porta, gli attaccanti hanno sbagliato qualcosa facile. Hanno lavorato, Cuppone ha corso tanto così come Merola rispetto al solito e non sono riuscite le giocate che normalmente ci vengono. Non mi aspettavo questo inizio di campionato-afferma Zeman- pensavo avessimo più problemi perché la squadra è stata rifatta da capo, senza esperienza in campionato ma sono contento che abbiano voglia di fare. Nelle gerarchie Tommasini è più avanti rispetto a Vergani? ”Penso di sì, anche se Vergani sta molto meglio rispetto all'inizio e si impegna. Penso che giovedì sarà la sua volta.

Quanto sarà difficile sostituire Tunjov per gli impegni delle Nazionali? Per me sono tutti fondamentali-continua il boemo- è vero che ha fatto un bel gol ma è anche vero che nel secondo tempo ha mollato un po' fisicamente ma è un giocatore vero, altrimenti non giocherebbe in Nazionale per le Qualificazioni ai prossimi Europei."