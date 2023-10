Il Lunedì del Delfino

La stagione del Delfino inizia finalmente ad assumere i contorni tanto a lungo auspicati da un ambiente logoro e assuefatto alle troppe delusioni. È forse ancora presto per iniziare a gioire, in fondo anche gli anni scorsi l’inizio non era stato così male, salvo poi perdersi per strada, ma stavolta c’è l’entusiasmo zemaniano a trascinare squadra e tifosi e, quindi, pensare positivo non è poi così rischioso.

La Rosa assemblata dalla società, sotto le direttive del boemo, appare forte ed equilibrata, con diverse opzioni in ogni reparto. La voglia di vincere e l’attaccamento alla maglia soprattutto dei più giovani, grazie al prezioso supporto di una tifoseria nuovamente calda, incoraggiano e fanno sognare. Insomma, i presupposti per tornare nel calcio che conta ci sono tutti, ma è naturale che anche le altre squadre, Cesena su tutte, non staranno a guardare. Al momento è la Torres che, partita a spron battuto, con sette vittorie in altrettante gare, guarda tutti dall’alto, ma crediamo che alla fine saranno i bianconeri emiliani, piuttosto che i sorprendenti sardi, a contendere la vittoria finale al Pescara. Vedremo.

Nel frattempo godiamoci l’ennesimo successo di quest’inizio stagione, colto ancora una volta, come già accaduto in casa contro il Gubbio, sul filo di lana. A Ferrara, contro una SPAL ormai in crisi e costretta nei bassifondi della classifica, è stato lo splendido assolo di Gianmarco Cangiano (uno dei tantissimi giovani in campo) a consegnare i tre punti ai biancazzurri. La gara è stata quasi dominata dall’undici di Zeman, ma ci è voluta una prodezza personale per risolverla: bene così, giacché ogni volta è un nuovo volto a stupire, dimostrazione di una forza del gruppo davvero notevole.

In settimana il Pescara era riuscito a stupire persino in Coppa Italia, grazie al tennistico 6-1 rifilato alla Fermana. Questa competizione è stata sempre presa sotto gamba dal Delfino, anche nel corso delle migliori stagioni che la Storia ci ha consegnato. Ci piacerebbe un cambio di visione anche sotto questo punto di vista: in fondo si tratterebbe di un trofeo ufficiale da mettere in bacheca, inoltre alla vincitrice spetta il diritto di applicare, la stagione successiva, lo stendardo tricolore sulle maglie e, non fosse altro che dal punto di vista del merchandising, perché perdersi questa opportunità?

Dopodomani sera si tornerà di nuovo in campo, per il recupero della 5ª giornata. Si giocherà all’Adriatico contro il Pineto, sulla carta in trasferta, ospiti dei teramani ancora privi del loro terreno di gioco. Un inedito derby fra due tifoserie che si sono mostrate “amiche” durante l’incontro di precampionato dello scorso 10 agosto, che vide la piccola neo promossa vincere per 2-1. Bisognerà fare molta attenzione, i pinetesi, dopo un inizio tentennante, sembrano aver già preso le misure alla categoria e sono reduci dal netto 4-1 inflitto al Pontedera. Fra l’altro saranno anche gli avversari del secondo turno di coppa Italia, in programma il prossimo 6 novembre.