Il regista pescarese Alessio Consorte diffidato dall'utilizzare la foto del Guerriero di Capestrano

La datazione della statua è stata messa in discussione dal regista attraverso un lavoro di indagine rigoroso poi confluito nell’inchiesta giornalistica del docufilm ‘Il guerriero mi pare strano’.



A giugno, per diffondere la locandina del documentario, ho messo a conoscenza del mio lavoro la direzione ed il personale del Museo archeologico nazionale d'Abruzzo di Villa Frigerj, a scanso di equivoci, anche inviando una pec al recapito di posta elettronica della direzione ”.

“Ho ricevuto questa diffida il 20 settembre 2023, esattamente 96 giorni dopo la presentazione del film nella rassegna ‘Il Flaiano in sala’ tenutasi il 14 giugno a Pescara.

Ha dichiarato il regista sottolineando che l'utilizzo dell'immagine pubblica del Guerriero di Capestrano è motivato dalla volontà di sollevare questioni legate alla storia e all’autenticità del manufatto.

“La mia locandina è frutto dell'ingegno, dell'intelletto e della ricerca scientifica poiché c’è una ragione specifica che mi ha portato ad impostare la locandina in quel modo – ha aggiunto Consorte - Il Guerriero di Capestrano è un falso di epoca fascista ed il museo continua a far pagare il biglietto d’ingresso per vedere la statua e anche il frammento lapideo femminile denominato ‘Dama di Capestrano’ trovato assieme alla scultura.

Non hanno il coraggio di querelarmi per queste affermazioni, ma vorrebbero inibire l’utilizzo di un'immagine pubblica, tra i simboli d’Abruzzo e il Consiglio regionale l’ha posta sullo stemma regionale della Regione Abruzzo con l’approvazione di una legge regionale. Lo trovo assurdo”, ha concluso il regista.